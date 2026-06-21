Θεμιστοκλέους: «Μέσα στους επόμενους μήνες ενισχύεται το ΕΚΑΒ με επιπλέον 250 νέα ασθενοφόρα»

Στην ανάπτυξη δικτύου ανακουφιστικής φροντίδας 500 κλινών σε όλη τη χώρα, στο θεσμικό πλαίσιο και στις νέες δομές που θα δημιουργηθούν αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας.

Στην ανάπτυξη δικτύου ανακουφιστικής φροντίδας 500 κλινών σε όλη τη χώρα, στο θεσμικό πλαίσιο και στις νέες δομές που θα δημιουργηθούν αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη προκήρυξη των 1.131 θέσεων μόνιμων γιατρών, για την οποία έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσηλευτικού προσωπικού, στους μισθούς και τα κίνητρα των νοσηλευτών καθώς και στη μείωση των χρόνων αναμονής για ιατρικά ραντεβού.

Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι: «η ανακουφιστική φροντίδα αφορά ασθενείς με πολύ βαριές παθήσεις, κυρίως ογκολογικές, αλλά και βαριές νευρολογικές παθήσεις, που βρίσκονται σε τελικό ή προχωρημένο στάδιο», και συμπλήρωσε: «η χώρα δεν διέθετε μέχρι σήμερα ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας, ενώ, με βάση τον αριθμό των ασθενών, απαιτείται η ανάπτυξη 500 κλινών». Ο Υφυπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι οι 500 κλίνες δεν θα δημιουργηθούν άμεσα, αλλά σταδιακά, και εκτίμησε ότι θα είναι διαθέσιμες σε χρονικό ορίζοντα τριών έως τεσσάρων ετών. Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι: «η ανακουφιστική φροντίδα θα αναπτυχθεί σε τρεις διαφορετικές μορφές. Η πρώτη αφορά κλίνες εντός υφιστάμενων νοσοκομείων, οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στην ανακουφιστική φροντίδα. Η δεύτερη αφορά αποκλειστικές μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, ενώ η τρίτη αφορά την κατ’ οίκον φροντίδα». Ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι οι δομές θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στην Αθήνα. Αναφέρθηκε, επίσης, στη «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, την οποία χαρακτήρισε ως τη μοναδική μονάδα που λειτουργεί σήμερα στη χώρα στον συγκεκριμένο τομέα και ως πρότυπη μονάδα. Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι: «έχουν ήδη υπάρξει το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι προδιαγραφές, ενώ το Προεδρικό Διάταγμα αναμένεται να είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες» και διευκρίνισε ότι: «οι δομές ανακουφιστικής φροντίδας θα μπορούν να αναπτυχθούν από το Δημόσιο, από ιδιώτες, καθώς και από φορείς, όπως η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα υπάρξουν κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Θεαγένειο, καθώς και στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι τα νέα νοσοκομεία ενσωματώνουν ήδη από τον σχεδιασμό τους τις νέες αυτές κλίνες. Πρόσθεσε, επίσης, ότι θα υπάρξει δωρεά για τη δημιουργία μεγάλης μονάδας στην Αττική, μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Πρόσθεσε πως: «η ανάπτυξη των κλινών ανακουφιστικής φροντίδας δεν θα οδηγήσει σε απώλεια δυναμικότητας των νοσοκομείων. Τα περισσότερα νοσοκομεία διαθέτουν εφεδρείες κλινών και οι νέες κλίνες θα αναπτυχθούν όπου υπάρχει η δυνατότητα». Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι για τη λειτουργία των δομών θα χρειαστούν νέες προσλήψεις, καθώς και εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού. Όπως ανέφερε: «έρχεται προκήρυξη και, παράλληλα, θα υπάρξει πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης για το υφιστάμενο προσωπικό των νοσοκομείων που επιθυμεί να εργαστεί στον συγκεκριμένο τομέα». Σε σχέση με την κατ’ οίκον φροντίδα, ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα υπάρχουν ειδικά κλιμάκια, τα οποία θα επισκέπτονται το σπίτι του ασθενούς. Όπως εξήγησε: «σε πολλές περιπτώσεις η διαδικασία περιλαμβάνει την εκπαίδευση του ασθενούς και της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια της παραμονής σε νοσοκομείο ή σε ειδική μονάδα, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να συνεχιστεί η φροντίδα στο σπίτι», και προσδιόρισε ότι η κατ’ οίκον διάσταση της ανακουφιστικής φροντίδας θα ξεκινήσει μετά από περίπου 12 μήνες.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε: «η προκήρυξη αφορά 1.131 θέσεις, ενώ μέχρι στιγμής, πριν ακόμη κλείσει η διαδικασία, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις». Ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι έχει δοθεί παράταση μίας εβδομάδας στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και χαρακτήρισε τον αριθμό των αιτήσεων πολύ καλό, και συμπλήρωσε: «η προκήρυξη αφορά όλες τις ειδικότητες, όλα τα νοσοκομεία και όλη τη χώρα». Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι: «η αυξημένη ανταπόκριση συνδέεται με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο εργασιακό πλαίσιο των γιατρών του ΕΣΥ». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις αυξήσεις στους μισθούς καθώς και στην αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αυτά έχουν καταστήσει ξανά το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι: «η διαδικασία των αιτήσεων ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα και ότι, με βάση το νέο νομικό πλαίσιο, οι γιατροί θα έχουν τοποθετηθεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε: «στην Αθήνα η πλατφόρμα άνοιξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όσοι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες υπέβαλαν αίτηση έχουν ήδη μπει σε διαδικασία πρόσληψης. Το ίδιο, θα ισχύσει και για την υπόλοιπη χώρα, με την πλατφόρμα να ανοίγει και να ολοκληρώνεται το επόμενο χρονικό διάστημα». Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι η μεγαλύτερη ανάγκη για νοσηλευτικό προσωπικό εντοπίζεται στην Αθήνα. Αντίθετα, σε αρκετά νοσοκομεία της περιφέρειας, όπως σημείωσε, έχει προσεγγιστεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος σε σχέση με την αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού ανά κατειλημμένη κλίνη.

Ο Υφυπουργός Υγείας απάντησε σε καταγγελίες πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για λιγότερα ασθενοφόρα στους δρόμους της Αττικής και μεγαλύτερη πίεση στα πληρώματα. Όπως ανέφερε: «δεν ισχύει ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των ασθενοφόρων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Αντίθετα, ο αριθμός των ασθενοφόρων σε κυκλοφορία τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια είναι αυξημένος». Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική ανανέωση του στόλου, τόσο με δωρεές όσο και με κρατικά χρήματα. Όπως ανέφερε: «μέσα στους επόμενους 12 μήνες έρχονται 250 νέα ασθενοφόρα». Ο Υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι βλάβες και ανάγκες συνεργείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν, όπως συμβαίνει με όλα τα οχήματα, ειδικά όταν έχουν διανύσει πολλά χιλιόμετρα και το βασικό είναι ότι ο αριθμός των ασθενοφόρων που βρίσκονται στον δρόμο δεν μειώνεται.

Τέλος, μίλησε για τις εικόνες από το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου πλημμύρισε χώρος και κατέρρευσε μέρος ψευδοροφής. «Έσπασε σωλήνας, προκαλώντας την εικόνα που μεταδόθηκε. Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται εντός εγγύησης», και συμπλήρωσε: «Τα νοσοκομεία είναι «ζωντανά κτίρια» και μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία τους, ωστόσο, αν πρόκειται για θέμα συντήρησης, υπάρχει υπεύθυνος που θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει, ενώ αν πρόκειται για νέο κατασκευαστικό έργο, ισχύουν οι εγγυήσεις που έχει δώσει η εταιρεία» και πρόσθεσε: «το ζήτημα αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα και θα υπάρξουν συνέπειες για όποιον είχε την ευθύνη» κατέληξε.