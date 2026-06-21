Η πολιτική διακοπής υδροδότησης για οφειλές 100 ευρώ και η διαχείριση των χρεών των δήμων αποτέλεσαν δύο από τα ζητήματα που σχολίασε η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Η πολιτική διακοπής υδροδότησης σε νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αντιμετώπιση των δήμων που χρωστούν στην ΕΥΔΑΠ βρέθηκαν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας την Παρασκευή. Πρόκειται για δύο ζητήματα που κατά καιρούς έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από τα όρια της εισπρακτικής πολιτικής και της ισορροπίας με την κοινωνική διάσταση μιας επιχείρησης κοινής ωφέλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, εξήγησε τη θέση της διοίκησης για το όριο διακοπής υδροδότησης και τις ενέργειες που ακολουθούνται στις περιπτώσεις μεγάλων οφειλετών. Όπως σημείωσε, σήμερα η εταιρεία προχωρά σε διακοπή υδροδότησης όταν οι οφειλές νοικοκυριών φθάνουν τα 100 ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί περίπου στη μέση ετήσια κατανάλωση ενός νοικοκυριού, δηλαδή σε ανεξόφλητους λογαριασμούς ενός έτους, γεγονός που, όπως σημείωσε, επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση πριν οι οφειλές λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο κ. Σαχίνης υποστήριξε ότι το μέτρο λειτουργεί προστατευτικά τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την ίδια την εταιρεία. Από τη μία πλευρά αποτρέπει τη συσσώρευση χρεών που ενδέχεται αργότερα να είναι δύσκολο ή και αδύνατο να εξυπηρετηθούν, ενώ από την άλλη περιορίζει τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων για την ΕΥΔΑΠ. Όπως ανέφερε, η φιλοσοφία της εταιρείας δεν είναι η τιμωρητική αντιμετώπιση των πελατών, αλλά η έγκαιρη κινητοποίηση ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων οφειλών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδικασία επανασύνδεσης παραμένει ιδιαίτερα γρήγορη. Όπως ανέφερε, μετά την τακτοποίηση της εκκρεμότητας αρκεί η σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία και, στις περισσότερες περιπτώσεις, η υδροδότηση αποκαθίσταται ακόμη και την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρακτική αυτή επιτρέπει στην ΕΥΔΑΠ να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης είσπραξης των οφειλών και της εξυπηρέτησης των πολιτών ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης των καταναλωτών των οποίων το χρέος τείνει να προσεγγίσει τα 100 ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις οφειλές των δήμων, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα ανοιχτά μέτωπα για την εταιρεία. Ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ αποκάλυψε ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε κατασχέσεις εις χείρας τρίτων σε περιπτώσεις δημοτικών οφειλών, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα νομικά εργαλεία για την είσπραξη των απαιτήσεών της. Όπως τόνισε, η ΕΥΔΑΠ εξαντλεί κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της και να αποτρέψει ζημίες από ανεξόφλητες υποχρεώσεις, είτε αυτές προέρχονται από ιδιώτες είτε από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.