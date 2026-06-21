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Ιράν προς ΗΠΑ: Πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας ή θα υπάρξουν συνέπειες

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Ιράν προς ΗΠΑ: Πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας ή θα υπάρξουν συνέπειες
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Σε ανακοίνωσή του, ο Μοχμπέρ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται καλύτερα τη «γλώσσα της οικονομίας και του κόστους – οφέλους».

Ο σύμβουλος και βοηθός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχαμάντ Μοχμπέρ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα παραμείνει μόνο στα χαρτιά, καλώντας την Ουάσιγκτον να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης (MoU).

Σε ανακοίνωσή του, ο Μοχμπέρ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται καλύτερα τη «γλώσσα της οικονομίας και του κόστους – οφέλους».

«Όταν η συμφωνία παραμένει μόνο στο χαρτί, τότε θα σταματήσει και η ροή της ενέργειας της Μέσης Ανατολής», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια έμμεση αναφορά στις απειλές της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα αρκεστούν σε γενικές δεσμεύσεις, αλλά θα απαιτήσουν την πλήρη υλοποίηση των συμφωνηθέντων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους νεκρούς της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ξεχάσει όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών έντασης στην περιοχή.

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