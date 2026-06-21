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Φωτιά τώρα στο Πικέρμι

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Φωτιά τώρα στο Πικέρμι
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Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για υφιστάμενο κίνδυνο για περίοικους ή κοντινούς οικισμούς. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε παραμελημένο οικοπεδικό χώρο με χόρτα στο Πικέρμι, με την πυρκαγιά να έχει ξεκινήσει από παρατημένα ξερά ξύλα, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Το γραφείο Τύπου του Σώματος ενημερώνει πως δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για υφιστάμενο κίνδυνο για περίοικους ή κοντινούς οικισμούς. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

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tags:
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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