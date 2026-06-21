Ποια είναι η μέση τιμή πώλησης σε Βουλιαγμένη, Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σούνιο. Η μέση ετήσια άνοδος στα Νότια Προάστια κινείται γύρω στο 6,5% – 8%. Επιλεκτικοί ρυθμοί ανόδου, τι συμβαίνει ανά περιοχή. Ποιοι παράγοντες προσελκύουν ξένους και εγχώριους αγοραστές. Οι χώρες προέλευσης των αλλοδαπών. Η τάση της αγοράς. Τι αναφέρεται στο «Athens Market Report 2026» της Engel & Völkers Greece.

Στα επίπεδα άνω των 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή πώλησης πολυτελών κατοικιών στην περιοχή της Βουλιαγμένης, με τη Βούλα και τη Γλυφάδα να «γράφουν» μέση τιμή άνω των 8.000 και 9.000 ευρώ/τ.μ. και το Ελληνικό, προφανώς με ώθηση και από τη μεγάλη ανάπλαση στον χώρο του πρώην αεροδρομίου, να ακολουθεί με τιμές επίσης άνω των 8.500 ευρώ/τ.μ.

Σε γενικές γραμμές η ετήσια μεταβολή διαμορφώνεται από +4% με +5% έως σε επίπεδα άνω του 10% σε σχέση με πέρυσι, αναλόγως την περιοχή. Αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από το «Athens Market Report 2026» της γνωστής μεσιτικής εταιρείας Engel & Völkers Greece, ειδικά όσον αφορά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Όπως σημειώνεται, εν λόγω περιοχή «αποτελεί το παραλιακό μέτωπο που εκτείνεται από το Φάληρο έως το Σούνιο, προσφέροντας έναν μοναδικό τρόπο ζωής που συνδυάζει την αίσθηση των μόνιμων διακοπών με τις υποδομές μιας σύγχρονης μητρόπολης.

Με επίκεντρο το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, η περιοχή έχει μετεξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο επενδυτικό προορισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από luxury κατοικίες υψηλής αρχιτεκτονικής, υπερσύγχρονες μαρίνες και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Το 2026, η Ριβιέρα πρωταγωνιστεί στην αγορά ακινήτων προσελκύοντας ένα διεθνές κοινό υψηλής οικονομικής επιφάνειας που αναζητά ποιότητα ζωής κοντά στη θάλασσα».

Στα «ύψη» οι τιμές, «επιλεκτικοί» ρυθμοί ανόδου

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η μέση τιμή πώλησης πολυτελών ακινήτων στη Βουλιαγμένη ανέρχεται σε 8.500 έως πάνω από 12.000 ευρώ/τ.μ., με ετήσια άνοδο 5-7%, στη Βούλα από 6.000 – 8.000 (άνοδος 7-8%), στη Γλυφάδα από 5.300 έως και άνω των 9.000 ευρώ/τ.μ. (ετήσια μεταβολή +8% με +9%), ενώ στο Ελληνικό οι τιμές φτάνουν από 6.500 – 8.500+ ευρώ/τ.μ., ήτοι «έτρεξαν» με +10% έως +12%. Επιπρόσθετα, η μέση τιμή πώλησης φτάνει στη Βάρκιζα μεταξύ 4.800 – 7.000 ευρώ/τ.μ. (+6% με +7%), στο Λαγονήσι από 3.000 έως άνω των 5.500 ευρώ/τ.μ. (ετήσια μεταβολή 4-6%) και στο Σούνιο, πάντα κατά την εταιρεία, από 5.500 έως και 7.500 (και άνω) ευρώ/τ.μ., ήτοι αύξηση ετήσια κατά 4%-6%.

Μάλιστα, το σημειώνει ότι οι τιμές στη Βουλιαγμένη για εμβληματικά ακίνητα (front-line) μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ τα 20.000 ευρώ/τ.μ., καθιστώντας την μια ειδική micro- market κατηγορία από μόνη της. Με βάση τα στοιχεία της αγοράς για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Αθηναϊκή Ριβιέρα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, αν και με πιο «επιλεκτικούς» ρυθμούς σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Η μέση ετήσια άνοδος στα Νότια Προάστια κινείται γύρω στο 6,5% – 8%, αλλά το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται σημαντικά ανά περιοχή, ανάλογα με τα έργα υποδομής και το απόθεμα νεόδμητων ακινήτων.

Στην περιοχή που εκτείνεται από το Ελληνικό έως το Σούνιο, η αγορά το 2026 παρουσιάζει μια σαφή υπεροχή του ξένου κεφαλαίου, ειδικά στα νεόδμητα και στα prime ακίνητα.

Πόλος έλξης η Γλυφάδα, top στην πολυτέλεια Βουλιαγμένη – Βούλα

Όπως σημειώνεται, «η Γλυφάδα εξακολουθεί να αποτελεί τον κυρίαρχο πόλο έλξης για την αγορά κατοικίας στα Νότια Προάστια, προσφέροντας έναν βέλτιστο συνδυασμό εμπορικών υποδομών, υψηλής προσβασιμότητας και αναβαθμισμένου lifestyle. Η περιοχή παρουσιάζει ισχυρή απήχηση τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές κοινό, γεγονός που αποτυπώνεται στο ότι το 27,5% της συνολικής δραστηριότητας νεόδμητων κατασκευών (new-builds) των Νοτίων Προαστίων συγκεντρώνεται εντός των ορίων της. Για τον επενδυτή ή αγοραστή που αναζητά υψηλή ρευστότητα (Liquidity), ευρύ φάσμα επιλογών και μια υγιή ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η Γλυφάδα παραμένει η πρωταρχική επιλογή.

Στον αντίποδα, η Βούλα και η Βουλιαγμένη διατηρούν το καθεστώς των πλέον προνομιακών και πολυτελών περιοχών της Ριβιέρας. Παρά το υψηλό κύρος τους, λειτουργούν ως niche αγορές λόγω του αυξημένου κόστους κτήσης, της περιορισμένης διαθεσιμότητας και των υψηλών προδιαγραφών (premium villas & apartments). Η αγοραστική βάση σε αυτές τις ζώνες είναι πιο περιορισμένη και εξειδικευμένη, απευθυνόμενη κυρίως σε αγοραστές που θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα το prestige και την αποκλειστικότητα των "prime" παραθαλάσσιων ακινήτων».

Αναφορικά με τη δομή αποθέματος και τους τύπους ακινήτων, σημειώνεται ότι προς πώληση σήμερα, σε ποσοστό, είναι κατά περίπου 70% διαμερίσματα και κατά 15-20% μονοκατοικίες/βίλες.

Τι ψάχνουν ξένοι και Έλληνες αγοραστές – Από ποιες χώρες έρχονται οι διεθνείς επενδυτές

Ως προς τη ζήτηση και τις προτιμήσεις των αγοραστών, στο report της Engel & Völkers Greece σημειώνεται ότι η κατηγορία που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση το 2026 είναι τα νεόδμητα, "πράσινα" διαμερίσματα και Penthouses (ενεργειακής κλάσης Α+) με θέα θάλασσα. Όπως αναφέρεται, «αυτή η υπεροχή οφείλεται στο γεγονός ότι συνδυάζουν τρία κρίσιμα στοιχεία που αναζητά ο σύγχρονος αγοραστής: χαμηλό κόστος συντήρησης και ενέργειας (μέσω γεωθερμίας και φωτοβολταϊκών), ασφάλεια και ευκολία (logistics), καθώς προτιμώνται από ξένους επενδυτές και στελέχη που θέλουν ένα ακίνητο "έτοιμο προς χρήση" χωρίς τα βάρη της συντήρησης μιας μεγάλης μονοκατοικίας, αλλά και υπεραξία λόγω Ελληνικού, καθώς το concept του "μοντέρνου διαμερίσματος σε έξυπνη πόλη" έχει γίνει το πρότυπο (standard) για όλη τη Ριβιέρα, συμπαρασύροντας τη ζήτηση σε Γλυφάδα, Βούλα και Άλιμο Ακολουθούν σε ζήτηση οι minimal βίλες (κυρίως σε Σαρωνίδα και Λαγονήσι λόγω του Golf Project), αλλά ο "πρωταθλητής" των πωλήσεων και των ενοικίων παραμένει το πολυτελές οροφοδιαμέρισμα με σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά».

Σύμφωνα με το report, οι ξένοι αγοραστές ("Global Elite" Profiling) το 2026 δεν αγοράζουν απλώς κάποιο κτίριο, αλλά status και υπηρεσίες. Εστιάζουν σε Branded Residences (ακίνητα με υπογραφή ξενοδοχειακών κολοσσών) και διαμερίσματα σε High-rise κτίρια (Πύργους) με concierge, γυμναστήρια και spa. Στις προτιμήσεις τους επικρατούν: τεχνολογία (Smart homes πλήρως αυτοματοποιημένα), sustainability (Πιστοποίηση LEED και μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα), privacy, με περιοχές όπως η Βουλιαγμένη και το Σούνιο να παραμένουν ψηλά λόγω της απομόνωσης που προσφέρουν. Σε σχέση με τη χώρα προέλευσης, ξεχωρίζουν ΗΠΑ (ελληνική ομογένεια και tech investors), Ισραήλ (στρατηγικές επενδύσεις), Τουρκία (ασφαλές λιμάνι κεφαλαίων) και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όσον αφορά στους Έλληνες αγοραστές ("Premium Life" Ζήτηση) που αγοράζουν σε αυτές τις περιοχές, είναι κυρίως επιχειρηματίες και στελέχη υψηλού εισοδήματος, ενώ προτιμούν αυτόνομες μεζονέτες ή οροφοδιαμερίσματα στη Βούλα και τη Βάρκιζα. Εστιάζουν σε λειτουργικότητα (μεγάλοι εσωτερικοί χώροι, με 3-4 υπνοδωμάτια, καθώς το ακίνητο προορίζεται συνήθως για μόνιμη κατοικία), εγγύτητα (θέλουν να βρίσκονται κοντά σε ιδιωτικά σχολεία και στην εμπορική ζώνη της Γλυφάδας), αξία μεταπώλησης (αντιμετωπίζουν το ακίνητο ως "οικογενειακό θησαυροφυλάκιο" - wealth preservation).

Το 2026, η κατανομή των αγοραστών διαμορφώνεται ως εξής:

Ξένοι Αγοραστές: ~55% – 60%

Έλληνες Αγοραστές: ~40% – 45%

Τάσεις και παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά

Αναφορικά με τις τάσεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, ως κομβική θεωρείται η πρόοδος των έργων στο Ελληνικό λειτουργεί που ως «μαγνήτης». Οι τιμές που παρατέθηκαν για το Ελληνικό (5.000–7.000 ευρώ/τ.μ.) αφορούν πλέον κυρίως τα παλαιότερα ακίνητα στην περίμετρο, καθώς οι νέες αναπτύξεις εντός του πάρκου ξεκινούν συχνά από τα 10.000 ευρώ/τ.μ.. Στις περιοχές όπως η Βούλα και η Γλυφάδα παρατηρείται ένα "premium" (έως και 20%) σε ακίνητα που διαθέτουν πιστοποιήσεις LEED ή προηγμένα συστήματα γεωθερμίας.

Επίσης, παρά τις υψηλές τιμές, το 2026 η ζήτηση παραμένει ισχυρή από αγοραστές εκτός ΕΕ (ΗΠΑ, Ισραήλ, Αραβικά κράτη), οι οποίοι βλέπουν την Αθήνα ως μια ασφαλή και «υποτιμημένη» εναλλακτική σε σχέση με τη Γαλλική Ριβιέρα ή τη Μαρμπέγια. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται, η επέκταση του Μετρό και η αναβάθμιση των παραλιακών μετώπων (Αθηναϊκή Διαδρομή) έχουν μειώσει τη διαφορά μεταξύ των «πρώτων» και «δεύτερων» σειρών από τη θάλασσα.

Στην έρευνα γίνεται αναφορά σε κάποια δημογραφικά στοιχεία (π.χ. κάτοικοι δήμου Γλυφάδας: περίπου 89.597, κάτοικοι δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: περίπου 52.546, κάτοικοι δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης: περίπου 50.000–50.027) και στην ιδιοκατοίκηση που κυμαίνεται ως ποσοστό σε περίπου 55% με 65%.