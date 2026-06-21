Δημοσκόπηση: 9 στους 10 Ισραηλινούς θεωρούν το Ιράν νικητή του πολέμου

Οι ψηφοφόροι του μπλοκ της δεξιάς, βασική δεξαμενή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι οι αυστηρότεροι.

Σύσσωμη η ισραηλινή κοινή γνώμη θεωρεί ότι το Ιράν βγήκε ενισχυμένο από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα και φέρνει στο φως την βαθιά δυσαρέσκεια των Ισραηλινών για την διαχείριση της σύρραξης, αλλά και μία σθεναρή υποστήριξη προς τις πολεμικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 17 έως 20 Ιουνίου σε δείγμα 3.644 ατόμων από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και το Ινστιτούτο Agam μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το κείμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας δεν έχει υπογραφεί από το Ισραήλ και προβλέπει το τέλος των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το 92% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το Ιράν κέρδισε ή ότι είναι η χώρα που επωφελήθηκε περισσότερο από την πολεμική σύγκρουση, ενώ το 83% θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ αποδυναμώθηκε. Οι ψηφοφόροι του μπλοκ της δεξιάς, βασική δεξαμενή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι οι αυστηρότεροι: το 93% θεωρεί ότι το Ιράν νίκησε στην πολεμική αναμέτρηση.

Μεγάλη πλειοψηφία τάσσεται επίσης κατά του ιρανοαμερικανικού πρωτοκόλλου συμφωνίας: το 63% των ερωτηθέντων το απορρίπτει, έναντι μόνο 12% που το εγκρίνουν. Περί τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων, το 72,5%, δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν στις δηλώσεις του Νετανιάχου για την επιτυχία της πολεμικής εκστρατείας του Ισραήλ και το 56% κρίνουν την εκ μέρους του διαχείριση της επίθεσης «αποτυχημένη» ή «μέτρια».

Η υποστήριξη προς την παραμονή του στην εξουσία έπεσε στο 29% τον Ιούνιο έναντι 40,5% στις αρχές του Μαρτίου. Η έρευνα αναδεικνύει ξεκάθαρη υποστήριξη προς την χρήση στρατιωτικής βίας για την ασφάλεια του Ισραήλ: το 48% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μία μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, ακόμη και με το κίνδυνο αυτό να προκαλέσει σύγκρουση με την Ουάσινγκτον. Μόνο το 21% τάσσεται κατά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ