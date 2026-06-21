Τουρισμός

Λουτρό Χανίων: Καρτ ποστάλ από τη νότια Κρήτη

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Λουτρό Χανίων: Καρτ ποστάλ από τη νότια Κρήτη
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Συνδυάζοντας την αγριάδα με τη γαλήνη, το Λουτρό κοντά στη Χώρα Σφακίων είναι ένα ψαροχώρι με κυκλαδίτικο χρώμα και χωρίς αυτοκίνητα, για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό και ήρεμο στις διακοπές τους στην Κρήτη.

Ο νομός Χανίων έχει πολλά χωριά-διαμάντια που προσφέρουν στον ταξιδιώτη μοναδικές συγκινήσεις και εμπειρίες. Ένα από αυτά είναι το Λουτρό, ένα παραθαλάσσιο χωριό στην περιοχή των Σφακίων, στη νότια πλευρά της Κρήτης, σε απόσταση 70 χλμ. από την πόλη των Χανίων. Αυτό το ειδυλλιακό ψαροχώρι έχει φανατικούς θαυμαστές και όχι άδικα.

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