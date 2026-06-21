Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά - Νεκρός 28χρονος μοτοσικλετιστής

Ο 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό που διέσχιζε τη διάβαση, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και κατέληξε στο οδόστρωμα

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Παλαιά Εθνική Οδό, στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, κοντά σε διάβαση πεζών έξω από σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό που διέσχιζε τη διάβαση, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και κατέληξε στο οδόστρωμα. Εκεί συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο τραυματισμός του ήταν εξαιρετικά σοβαρός και, παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων, ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Το νέο τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει θλίψη στην κοινωνία των Χανίων.