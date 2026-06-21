Φρέσκα κεφάλαια και νέοι τομείς στόχευσης για το ελληνικό οικοσύστημα των startups

Tα κεφάλαια του νέου fund of funds, EquiFund II των τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ και οι νέοι καινοτόμοι τομείς στόχευσης.

Φρέσκα κεφάλαια, τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ μαζί με την μόχλευση, κομίζει στην εγχώρια startup σκηνή το EquiFund II, το νέο επενδυτικό πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό μοχλό χρηματοδότησης της επόμενης γενιάς ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων. Με δημόσιους πόρους ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα προέλθουν από το «Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027) και εθνικούς πόρους, το νέο fund-of-funds σηματοδοτεί παράλληλα και μια μετατόπιση των επενδυτικών προτεραιοτήτων του οικοσυστήματος προς κλάδους που συνδυάζουν υψηλή προστιθέμενη αξία, τεχνολογική καινοτομία και κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι νέοι τομείς στόχευσης

Σε αντίθεση με προηγούμενες φάσεις ανάπτυξης του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπου το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν κυρίως σε οριζόντιες τεχνολογικές εφαρμογές, το EquiFund II επιλέγει να δώσει έμφαση σε δύο συγκεκριμένες κατευθύνσεις: την υγεία και τις βιοεπιστήμες αφενός και τη βιωσιμότητα αφετέρου.

Το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων, ύψους 130 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο των life sciences και της υγείας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται startups που αναπτύσσουν λύσεις βιοτεχνολογίας, διαγνωστικά εργαλεία και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, εφαρμογές ψηφιακής υγείας, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, αλλά και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τον χώρο της περίθαλψης.

Παράλληλα, ακόμη 52 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λύσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. Μπαίνουν δηλαδή στο επίκεντρο τομείς όπως το climate tech, η αγροτεχνολογία, η τεχνολογία τροφίμων, οι ενεργειακές εφαρμογές, η κυκλική οικονομία, η διαχείριση αποβλήτων και οι «έξυπνες» πόλεις. Στο ίδιο πεδίο εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων, την αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη, καθώς και λύσεις που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τα επενδυτικά σχήματα που αναλαμβάνουν

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήματος θα διαδραματίσουν έξι εξειδικευμένα επενδυτικά σχήματα, τα οποία επελέγησαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για να αναλάβουν τη διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Στον τομέα της υγείας και των βιοεπιστημών επιλέχθηκαν τα Olea Venture Partners, Untethered Ventures και Rhea Bioventures, τα οποία θα αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες σε μια αγορά που τα τελευταία χρόνια προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον διεθνώς. Το Olea Venture Partners που επικεντρώνεται στο σημείο τομής της Τεχνητής Νοημοσύνης με τις επιστήμες υγείας, ανακοίνωσε το first closing του fund στα 60 εκατ. Ευρώ. Η Untethered Ventures από την άλλη στοχεύει σε λύσεις deep tech όπως η ρομποτική και η κβαντική υπολογιστική για τον τομέα της υγείας ενώ η Rhea Bioventures στον κλάδο της βιοτεχνολογίας ώστε να μεταφερθεί η πανεπιστημιακή έρευνα στην αγορά.

Αντίστοιχα, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που επιχειρούν να συνδυάσουν οικονομική ανάπτυξη με περιβαλλοντική και κοινωνική αξία. θα αναλάβουν τα Investing For Purpose, Skybound VC και Sporos Platform. Στην περίπτωση της Skybound Ventures το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανεύρεση λύσεων κατά της κλιματικής αλλαγής, το Sporos Platform στοχεύει στο πως η κυκλική οικονομία αγγίζει τον πυρήνα της πραγματικής οικονομίας και των ΜμΕ ενώ το Investing for Purpose αξιοποιεί τη νέα τάση του impact investing.

Δεδομένης της ωρίμανσης που έχει επέλθει στο εγχώριο οικοσύστημα το νέο σχήμα φιλοδοξεί να στηρίξει επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους: από το αρχικό στάδιο δημιουργίας μέχρι τη φάση της διεθνούς επέκτασης. Άλλωστε η πρόκληση δεν είναι πλέον η παραγωγή καινοτομίας, αλλά η κλιμάκωσή της, όπως επισημαίνουν φορείς του κλάδου με κάθε ευκαιρία, ώστε να ενισχυθεί η θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη.

Τα αποτελέσματα του Equifund I

Σε κάθε περίπτωση άλλωστε του Equifund II έχουν προηγηθεί το Equifund Ι το 2016 και νωρίτερα, το 2012, το JEREMIE όπου επί της ουσίας δημιούργησε την αγορά. Η επίδραση είναι ήδη εμφανής. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν από το Equifund I έχουν επενδυθεί 372 εκατ. ευρώ σε 139 εταιρείες μέσω εννέα επενδυτικών ταμείων. Το πρώτο fund of funds κατάφερε να κινητοποιήσει πάνω από 816 εκατ. ευρώ επενδύσεων με τα αποτελέσματα να είναι ορατά και σε επίπεδο exits, τα οποία αριθμούν τα 37 με το πιο ηχηρό εξ αυτών να είναι η εξαγορά της Augmenta.