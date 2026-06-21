Ιαπωνία: Στα σκαριά επενδύσεις 2,3 τρισ. δολαρίων έως το 2040

Στόχο περίπου 2,3 τρισ. δολαρίων σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις έως το 2040 σε 17 στρατηγικούς τομείς, θέτει η Ιαπωνία στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Στόχο περίπου 2,3 τρισ. δολαρίων σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις έως το 2040 σε 17 στρατηγικούς τομείς, θέτει η Ιαπωνία στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Σύμφωνα με το Reuters, επενδυτική πρωτοβουλία ύψους 370 τρισ. γεν θα παρουσιαστεί ήδη την επόμενη εβδομάδα, με εστίαση σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα τσιπ και η διαστημική ανάπτυξη, καθώς η Τακαΐτσι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις κρατικές δαπάνες για να τονώσει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να διασφαλίσει σταθερή χρηματοδότηση για επενδύσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την οικονομική ασφάλεια, ορισμένες από τις οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω bridging bonds.

Τα bridging bonds έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν προσωρινές ανάγκες χρηματοδότησης για μακροπρόθεσμα έργα σε βασικούς τομείς οικονομικής ασφάλειας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η παραγωγή ημιαγωγών και η διαστημική ανάπτυξη.