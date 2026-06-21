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Μητσοτάκης και Δένδιας στο Πεντάγωνο τη Δευτέρα - Εγκαινιάζουν το νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας

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Μητσοτάκης και Δένδιας στο Πεντάγωνο τη Δευτέρα - Εγκαινιάζουν το νέο Κέντρο Κυβερνοάμυνας
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 19:00 θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 19:00 θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η επίσημη τελετή εγκαινίων των νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ θα γίνει επίσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, αλλά και πολλών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας θα παραστεί αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 12:00 μ.μ., στην τελετή βράβευσης της μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων 871 Αποθήκης Βάσεως Ανεφοδιασμού Καυσίμων (871 ΑΒΕΚ), η οποία ανακηρύχθηκε «Φίλος του Περιβάλλοντος».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας», παρουσία στελεχών και εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων.

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νίκος Δένδιας
Κυβερνοασφάλεια
Ένοπλες δυνάμεις
Υπουργείο Άμυνας
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