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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σκαλωσιά Κορινθίας

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σκαλωσιά Κορινθίας
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Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Τελευταία ενημέρωση 12:00

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας του δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές από την Εθελοντική ομάδα Λουτρακίου και τον Σύλλογο Δασοπροστασίας Ανατολικής Κορινθίας «Ο Διγενής».

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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Πυροσβεστική
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