Βρετανικά ΜΜΕ: Έτοιμος να παραιτηθεί ακόμη και τη Δευτέρα ο Στάρμερ

Θα ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του ενώ παραμένει προσηλωμένος στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο.

Nα παραιτηθεί τη Δευτέρα αναμένεται o πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ορίζοντας χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Observer, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένος στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο.

Ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος δήλωσε στην Telegraph ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι «το παιχνίδι τελείωσε» και ότι πλέον σκέφτεται πώς απλά θα μπορούσε να «διασφαλίσει την πολιτική του παρακαταθήκη».

Η απειλή για τη θέση του Στάρμερ, η οποία κλιμακώνεται για μήνες, αυξήθηκε απότομα την Παρασκευή όταν ο αντίπαλός του Άντι Μπέρναμ κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, πράγμα που θα του επιτρέψει να κινήσει επίσημα μια διαδικασία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών και της πρωθυπουργίας.

«Δεν του έχει μείνει σχεδόν κανείς. Κυριολεκτικά, μόνο άτομα των οποίων οι συγγενείς εργάζονται στη Ντάουνινγκ Στριτ ή προσωπικοί φίλοι του Κιρ», ανέφερε Βουλευτής των Εργατικών, ο οποίος θεωρείτο πιστός υποστηρικτής του πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια να εμποδιστεί η πορεία του Μπέρναμ προς την πρωθυπουργία είναι «σαν να προσπαθείς να πολεμήσεις τη βαρύτητα».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η οποία δεν κατονόμασε τις πηγές της, ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη αφού μίλησε με μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, συμβούλους, δωρητές και επικεφαλής συνδικάτων.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός συζητεί το ζήτημα αυτό με τη σύζυγό του στο Τσέκερς, την επίσημη πρωθυπουργική εξοχική κατοικία, προτού λάβει μια τελική απόφαση, και προσθέτει ότι εξέχοντα στελέχη των Εργατικών αναμένουν μια σαφή δήλωση για το μέλλον του ήδη από τη Δευτέρα.

Ωστόσο κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να εστιάζει την προσοχή του στο κυβερνητικό του έργο και παρέπεμψε στις προηγούμενες δηλώσεις που έχει κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Βρετανός ηγέτης δήλωσε την Παρασκευή ότι θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την ηγεσία και κάλεσε το κόμμα του να μην σπαράσσεται από εσωτερικές έριδες.

Ο Στάρμερ φέρεται να ενημερώθηκε από περισσότερους από τους μισούς υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου ότι πρέπει πλέον να παρουσιάσει σχέδιο αποχώρησης.

Πολιτικός σύμμαχός του δήλωσε στη The Sun: «Νομίζω ότι υπάρχει μόλις 25% πιθανότητα να συνεχίσει να μάχεται για την παραμονή του».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπέρναμ έχει την υποστήριξη σχεδόν 300 βουλευτών, με τους υποστηρικτές του να θεωρούν ότι η ανάδειξή του χωρίς αντίπαλο είναι πλέον αναπόφευκτη.