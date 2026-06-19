Βρετανία: Η νέα πρόκληση για τον Στάρμερ έρχεται από το Μάντσεστερ

Η θριαμβευτική επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο εντείνει την κρίση στους Εργατικούς, θέτει τον Στάρμερ υπό πίεση και αναζωπυρώνει τη μάχη διαδοχής.

Η εκκωφαντική νίκη του Άντι Μπέρναμ στην αναπληρωματική εκλογή του Μέικερφιλντ δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική πολιτική δικαίωση. Συνιστά μια εξέλιξη με ευρύτερες προεκτάσεις για το μέλλον του Εργατικού Κόμματος και την πολιτική σταθερότητα στη Βρετανία.

Ο πρώην υπουργός και επί εννέα χρόνια δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ επιστρέφει στο Γουέστμινστερ με ισχυρή λαϊκή εντολή, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η ηγεσία του Κιρ Στάρμερ αμφισβητείται όσο ποτέ άλλοτε. Το εύρος της νίκης του, σε μια περιοχή όπου το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ είχε καταγράψει εντυπωσιακές επιδόσεις μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ενισχύει την εικόνα του ως του μοναδικού ίσως στελέχους των Εργατικών που μπορεί να ανακόψει την άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς και να επαναφέρει το κόμμα σε τροχιά πολιτικής κυριαρχίας.

Παράλληλα, η επιτυχία του αναζωπυρώνει τα σενάρια διαδοχής, φέρνοντας τον Στάρμερ αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη εσωκομματική πρόκληση από τότε που ανέλαβε την ηγεσία.

Η επιστροφή του Μπέρναμ

Η θριαμβευτική επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων δείχνει στους συναδέλφους του στο Εργατικό Κόμμα ότι μπορεί να αντιστρέψει την πορεία του κόμματος με τρόπο που λίγοι άλλοι μπορούν.

Ο 56χρονος δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ δεν έκρυψε ποτέ τις φιλοδοξίες του για την ηγεσία των Εργατικών και, κατ’ επέκταση, για την πρωθυπουργία. Ωστόσο, για να διεκδικήσει ρεαλιστικά την κορυφή, έπρεπε πρώτα να επιστρέψει στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η εντυπωσιακή εκλογική του νίκη, του προσφέρει ακριβώς αυτό το εφαλτήριο.

Το μέγεθος της επικράτησής του ενισχύει το επιχείρημα των υποστηρικτών του ότι αποτελεί την ισχυρότερη απάντηση των Εργατικών στην πολιτική απειλή που αντιπροσωπεύει ο Νάιτζελ Φάρατζ. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι το Reform UK είχε κυριαρχήσει στην ίδια περιοχή μόλις έξι εβδομάδες νωρίτερα, στις τοπικές εκλογές.

Παράλληλα, η νίκη επιβεβαιώνει τη φήμη που έχτισε ο Μπέρναμ κατά τη διάρκεια σχεδόν μιας δεκαετίας μακριά από το Γουέστμινστερ. Στο διάστημα αυτό εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους εκφραστές της περιφερειακής Αγγλίας, ασκώντας συστηματική κριτική στις κυβερνήσεις του Λονδίνου και προβάλλοντας τον εαυτό του ως υπερασπιστή των περιοχών που αισθάνονται ότι έχουν παραμεληθεί από το πολιτικό κέντρο.

Έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να αναλάβει την ηγεσία των Εργατικών τη δεκαετία του 2010, ο Μπέρναμ βρίσκεται ξανά σε θέση ισχύος. Η εξασφάλιση κοινοβουλευτικής έδρας απομακρύνει το τελευταίο θεσμικό εμπόδιο για μια τρίτη διεκδίκηση της ηγεσίας, αυτή τη φορά με ξεκάθαρο στόχο τη θέση που κατέχει σήμερα ο Κιρ Στάρμερ.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πάντως, εμφανίζεται αποφασισμένος να μην αποχωρήσει αμαχητί, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι υποψήφιος απέναντι στον Μπέρναμ σε οποιαδήποτε εσωκομματική αναμέτρηση.

Σε δεινή θέση οι Εργατικοί

Η άνοδος του Μπέρναμ συμπίπτει με μία από τις δυσκολότερες περιόδους για τον Κιρ Στάρμερ από τότε που οδήγησε τους Εργατικούς στην εξουσία.

Παρά τη σαρωτική νίκη του κόμματος στις εκλογές του 2024, η δημοτικότητα του πρωθυπουργού έχει υποχωρήσει δραματικά. Η κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να αναδιπλωθεί σε σειρά αμφιλεγόμενων πολιτικών επιλογών, ενώ η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Εργατικών γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.

Μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, σχεδόν το ένα τέταρτο των βουλευτών του κόμματος φέρεται να ζήτησε την αποχώρησή του. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την παραίτηση του υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, έπειτα από μακρά αντιπαράθεση με το υπουργείο Οικονομικών για τις δημόσιες δαπάνες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μπέρναμ εμφανίζεται στα μάτια πολλών στελεχών ως η πιο αξιόπιστη λύση για την ανάκαμψη των Εργατικών.

Την ίδια στιγμή, κορυφαία στελέχη εξετάζουν πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο εσωκομματικών εξελίξεων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, το όνομα του οποίου ακούγεται ολοένα και συχνότερα στα σενάρια διαδοχής. Ωστόσο, παραμένει αμφίβολο αν κάποιος άλλος πέρα από τον Μπέρναμ θα μπορούσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη των 81 βουλευτών που απαιτούνται για να ξεκινήσει επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας.

Η μεγάλη πολιτική ανατροπή

Η επιστροφή του Μπέρναμ συνιστά μία από τις πιο εντυπωσιακές πολιτικές ανατροπές των τελευταίων ετών στη Βρετανία. Ο πολιτικός που το 2010 τερμάτισε τέταρτος στην κούρσα για την ηγεσία των Εργατικών και το 2015 ηττήθηκε καθαρά από τον Τζέρεμι Κόρμπιν, εμφανίζεται σήμερα ως ο πιθανότερος διάδοχος του Στάρμερ.

Οι σύμμαχοί του έχουν ήδη ξεκινήσει παρασκηνιακές επαφές με υπουργούς και βουλευτές, επιδιώκοντας να πείσουν τον πρωθυπουργό να αποδεχθεί μια ομαλή διαδικασία μετάβασης.

Αν τελικά υπάρξει αναμέτρηση, ο Μπέρναμ θεωρείται το φαβορί. Δημοσκόπηση της YouGov μεταξύ μελών των Εργατικών έδειξε ότι θα επικρατούσε του Στάρμερ με 59% έναντι 37% σε μια απευθείας μάχη για την ηγεσία.

Υπάρχουν, ωστόσο, και προειδοποιητικά σημάδια. Η προσωπική του δημοτικότητα έχει υποχωρήσει αισθητά το τελευταίο διάστημα, καθώς η προοπτική ανάληψης της εξουσίας τον φέρνει στο επίκεντρο αυστηρότερου ελέγχου. Παρά τη φθορά αυτή, εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι του νυν πρωθυπουργού.

Μπορεί να σταματήσει τον Φάρατζ;

Το κρίσιμο ερώτημα για τους Εργατικούς δεν αφορά μόνο την ηγεσία, αλλά και την πολιτική επιβίωση του κόμματος.

Η άνοδος του Reform UK και του Νάιτζελ Φάρατζ έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη απειλή για τους Εργατικούς. Παρότι το κόμμα κατέκτησε με άνεση την εξουσία το 2024, έκτοτε έχει υποχωρήσει αισθητά στις δημοσκοπήσεις, ενώ το Reform διατηρεί σταθερά υψηλά ποσοστά και εμφανίζεται από πολλούς ως μια εν αναμονή κυβερνητική δύναμη.

Οι υποστηρικτές του Μπέρναμ επισημαίνουν ότι διαθέτει ένα πλεονέκτημα που λείπει από την παρούσα ηγεσία, την ικανότητα να επικοινωνεί με τα εργατικά και χαμηλότερα μεσαία στρώματα που αισθάνονται εγκαταλελειμμένα από το πολιτικό σύστημα και στρέφονται όλο και περισσότερο προς τον Φάρατζ.

Δημοσκοπήσεις των Deltapoll και More in Common υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα, δείχνοντας ότι υπό την ηγεσία του οι Εργατικοί θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά ή ακόμη και να ανατρέψουν το προβάδισμα του Reform.

Οι επόμενες κινήσεις

Η νίκη του Μπέρναμ αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν οφείλεται στη διάσπαση της δεξιάς ψήφου. Αντίθετα, ο αριθμός των ψήφων που συγκέντρωσε ξεπέρασε το άθροισμα των ψήφων που έλαβαν το Reform UK και το Restore Britain μαζί.

Για τον Νάιτζελ Φάρατζ, το αποτέλεσμα συνιστά ένα σημαντικό πλήγμα σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρεί να παρουσιάσει το κόμμα του ως τη βασική εναλλακτική κυβερνητική δύναμη της χώρας.

Παράλληλα, οι χρηματοοικονομικές αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Αρκετοί επενδυτές ανησυχούν ότι μια ενδεχόμενη πρωθυπουργία Μπέρναμ θα μπορούσε να συνοδευτεί από πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει διαβεβαιώσει ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τους υφιστάμενους κανόνες δανεισμού.

Σε πρόσφατες παρεμβάσεις του έχει δώσει έμφαση στην επαναβιομηχάνιση της βόρειας Αγγλίας, στη μείωση του κόστους ζωής και στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Το βέβαιο είναι ότι η επιστροφή του στο Γουέστμινστερ δεν αφορά μόνο τη δική του πολιτική διαδρομή. Αποτελεί ένα γεγονός που ενδέχεται να καθορίσει το μέλλον των Εργατικών, να επιταχύνει τις εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος και να επηρεάσει συνολικά την πορεία της βρετανικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια.

Αν ο Στάρμερ παραιτηθεί ή απομακρυνθεί από τα μέλη του Εργατικού Κόμματος, η Βρετανία θα αποκτήσει τον πέμπτο πρωθυπουργό του μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια.