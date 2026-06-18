Βρετανία: Κάλπες τεστ για τον Στάρμερ οι σημερινές εκλογές στην περιοχή του Μάντσεστερ

Η αναμέτρηση προκηρύχθηκε μετά την παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών Τζος Σάιμονς, ο οποίος αποχώρησε από τη Βουλή προκειμένου να διεκδικήσει την έδρα ο δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ.

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι ψηφοφόροι της περιφέρειας Μέικερφιλντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, σε μία από τις σημαντικότερες αναπληρωματικές εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στη Βρετανία. Η εκλογή θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για το κυβερνών Εργατικό Κόμμα αλλά και για το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα) και θα κλείσουν στις 22:00 το βράδυ, ενώ το αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η αναμέτρηση προκηρύχθηκε μετά την παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών Τζος Σάιμονς, ο οποίος αποχώρησε από τη Βουλή προκειμένου να διεκδικήσει την έδρα ο δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ, πρώην υπουργός και πρώην διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών, επιχειρεί να επιστρέψει στο Γουέστμινστερ σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης της ηγεσίας Στάρμερ.

Δικαίωμα ψήφου έχουν 76.000 ψηφοφόροι ενώ την θέση διεκδικούν 14 υποψήφιοι. Στις βουλευτικές εκλογές του 2024 οι Εργατικοί είχαν επικρατήσει με ποσοστό 45,2%, έναντι 31,8% του Reform UK, ωστόσο οι πρόσφατες τοπικές εκλογές κατέγραψαν σημαντική άνοδο του Reform στην περιοχή, μετατρέποντας τη σημερινή αναμέτρηση σε πραγματικό πολιτικό βαρόμετρο.

Δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων έδειχναν τον Άντι Μπέρναμ να προηγείται με μικρή διαφορά, αξιοποιώντας την προσωπική του δημοτικότητα στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Παράλληλα, η διάσπαση του δεξιού και αντιμεταναστευτικού χώρου μεταξύ του Reform UK και άλλων μικρότερων σχηματισμών φαίνεται να ευνοεί την υποψηφιότητά του.

Η πολιτική σημασία της αναμέτρησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας τοπικής εκλογικής περιφέρειας. Εάν ο Μπέρναμ επικρατήσει με άνεση, θα ενισχυθούν οι φωνές στο εσωτερικό των Εργατικών που τον βλέπουν ως πιθανό διάδοχο του Κιρ Στάρμερ. Αντίθετα, μια αποτυχία ή μια οριακή νίκη θα θεωρηθεί πλήγμα για όσους ζητούν αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνών κόμμα.

Το αποτέλεσμα αναμένεται επίσης να αποτελέσει δείκτη για τη δύναμη του Reform UK στις παραδοσιακές εργατικές περιοχές της βόρειας Αγγλίας, όπου η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, το μεταναστευτικό και τις οικονομικές προοπτικές έχει αυξηθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες.

Για την κυβέρνηση Στάρμερ, η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί ουσιαστικά ένα άτυπο δημοψήφισμα για την πορεία της μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές και τις εσωκομματικές αναταράξεις που ακολούθησαν. Ένα ισχυρό αποτέλεσμα υπέρ του Μπέρναμ θα μπορούσε να επιταχύνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος και να επηρεάσει καθοριστικά το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία τους επόμενους μήνες, σημειώνουν οι αναλυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ