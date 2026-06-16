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Νέος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Χρήστος Γιαννούλης

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Νέος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Χρήστος Γιαννούλης
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Την θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης, ανακοίνωσε σήμερα στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελλος.

Την θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης, ανακοίνωσε σήμερα στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελλος.

Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

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