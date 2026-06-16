Ικανοποιημένος δηλώνει από τα αποτελέσματα της συνόδου της G7 ο Ζελένσκι

«Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι έτοιμες να παράσχουν υποστήριξη σε αυτούς τους τομείς», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ικανοποιημένος δηλώνει από τα αποτελέσματα της συνόδου της G7, στην οποία είχε προσκληθεί να είναι παρών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαριστώντας τους ηγέτες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για «τις ιδέες τους σχετικά με το πώς να υποχρεώσουν τη Ρωσία να επιτύχει ειρήνη».

«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: αύξηση του αριθμού των πυραύλων αεράμυνας, χορήγηση αδειών για την παραγωγή τους, εφαρμογή ενός προγράμματος χειμερινής βοήθειας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

«Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι έτοιμες να παράσχουν υποστήριξη σε αυτούς τους τομείς», πρόσθεσε ο Ζελένσκι σε άλλη ανάρτηση, η οποία περιελάμβανε μια φωτογραφία του να μιλάει με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τους ηγέτες της G7 αρκετές προτάσεις που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των κυρώσεων και της «πολιτικής πίεσης» κατά της Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά τον σκιώδη στόλο της.

«Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να το κάνει», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, που θέλουν να το κάνουν «σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες», μπορούν επίσης να το κάνουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ