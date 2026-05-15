Στο τραπέζι σενάριο γενναίας μείωσης του μη μισθολογικού κόστους - Πόσο θα υποχωρήσουν οι εισφορές και από πότε

Η μείωση θα προέλθει -πιθανότατα- από τον κλάδο ασθενείας και από τις εργοδοτικές εισφορές για την κατάρτιση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θίγονται οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές.

Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης έχει τεθεί το ζήτημα μιας νέας μείωσης των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από την 1η Ιανουαρίου 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία της πλ. Συντάγματος «ζυγίζει» το δημοσιονομικό κόστος μιας πιο γενναίας παρέμβασης από την μείωση της μισής μονάδας που έχει εξαγγελθεί, η οποία εφόσον εγκριθεί θα ανακοινωθεί από το βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

To μέτρο έρχεται να επιβραβεύσει τους εργοδότες που τα τελευταία χρόνια το ζητούν επίμονα ως αντιστάθμισμα της επιβάρυνσης που προκαλούν οι συνεχείς αυξήσεις των κατώτατων αμοιβών, μιας και κάθε μείωση εισφορών σημαίνει πτώση του μη μισθολογικού κόστους και βελτίωση της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα κοστίσει περί τα 440 εκατ. ευρώ σε απώλειες εσόδων από τον ΕΦΚΑ, ποσό που αντισταθμίζεται πλήρως από τα έσοδα που έχει ο Φορέας από τον πόρο (10%) των 300.000 εργαζόμενων συνταξιούχων.

Η μείωση θα προέλθει -πιθανότατα- από τον κλάδο ασθενείας και από τις εργοδοτικές εισφορές για την κατάρτιση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θίγονται οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ούτε και η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας (1,2%).

Υπενθυμίζεται πως ζήτημα περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, έχει θέσει και η Τράπεζα της Ελλάδος, που τη θεωρεί απαραίτητη για να μειωθεί το κόστος των επιχειρήσεων και να στηριχθεί η αγορά εργασίας. «Η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματική μείωση των βαρών στην εργασία» επισημαίνει η Έκθεση του διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα.

Με τη νέα μείωση του 2027 (εφόσον αυτή περιοριστεί στη μισή μονάδα) οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 5,9% από το 2019 και μετά και θα βρεθούν κάτω από το 36%, συγκεκριμένα στο 35,66%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της ΕΕ. Αν η μείωση φτάσει τη μία μονάδα, τότε η συνολική μείωση από το 2019 θα προσεγγίσει το 6,5%.

Η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, γεγονός που θα αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων που θα έχει ο ΕΦΚΑ από μια τέτοια παρέμβαση.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) αύξησης του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται κατά 140 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Με την αύξηση κατά 4,5% που ισχύει από 1η Απριλίου, τα έσοδα του ΕΦΚΑ θα ενισχυθούν περίπου κατά 630 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος, της μείωσης των εισφορών. Σήμερα, το σύνολο των εισφορών για τους μισθωτούς (εργοδότη και εργαζομένου) ανέρχεται στο 35,16% και με αυτό το ποσοστό η Ελλάδα έρχεται στην 4η θέση των κρατών με τις υψηλότερες ασφαλιστικές κρατήσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ.