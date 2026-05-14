Cisco: «Εκτόξευση» 19% της μετοχής μετά το ισχυρό guidance και τις 4.000 απολύσεις λόγω ΑΙ

H εταιρεία ανακοίνωσε περικοπές σχεδόν 4.000 θέσεων εργασίας ενώ παράλληλα αύξησε την πρόβλεψη εσόδων λόγω της ισχυρής ζήτησης για hyperscalers.

Εντυπωσιακή άνοδο έως 19% σημείωσε η μετοχή της Cisco Systems στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Πέμπτη, μια ημέρα αφού η εταιρεία ανακοίνωσε περικοπές σχεδόν 4.000 θέσεων εργασίας ενώ παράλληλα αύξησε την πρόβλεψη εσόδων λόγω της ισχυρής ζήτησης για hyperscalers, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στον αγώνα δρόμου που έχουν επιδοθεί οι τεχνολογικοί κολοσσοί για επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Εάν τα κέρδη διατηρηθούν σε αυτό το επίπεδο στο τέλος της ημέρας, η μετοχή του κατασκευαστή εξοπλισμού δικτύωσης θα προσθέσει περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια στην αξία κεφαλαιοποίησής της, με την μετοχή να κινείται στα 120,98 δολάρια.

Η αναδιάρθρωση, η οποία αναμένεται να κοστίσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια, στοχεύει στη μετατόπιση των επενδύσεων προς την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους σχετικούς αναπτυξιακούς δρόμους, δήλωσε η Cisco την Τετάρτη. Οι περικοπές θέσεων εργασίας, που έχουν προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο, αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% του εργατικού δυναμικού της.

Η μετοχή της Cisco έχει ενισχυθεί περίπου 32% φέτος.

Η εταιρεία έχει λάβει παραγγελίες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ύψους 5,3 δισ. δολ. από hyperscalers μέχρι στιγμής φέτος και αύξησε εντυπωσιακά το guidance παραγγελιών για ολόκληρο το έτος στα 9 δισ. δολ. από 5 δισ. δολ. προηγουμένως.