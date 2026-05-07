Ζελένσκι: Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας θα συζητήσει θέματα ασφάλειας με αξιωματούχους των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, θα συζητήσει με την ομάδα των αξιωματούχων των ΗΠΑ μια πιθανή ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Ουμέροφ έχει λάβει «αρκετές συγκεκριμένες οδηγίες που σχετίζονται με την ασφάλεια» σε σχέση με τη διμερή συνεργασία με τις ΗΠΑ.

