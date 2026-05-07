Μερτς κατά UniCredit: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά εχθρικές και επιθετικές τακτικές»

O γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η προσπάθεια εξαγοράς καταστρέφει την εμπιστοσύνη. «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά εχθρικές και επιθετικές τακτικές» πρόσθεσε.

Έντονη κριτική στην προσφορά της UniCredit για την εξαγορά της Commerzbank άσκησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι η προσπάθεια εξαγοράς καταστρέφει την εμπιστοσύνη.

«Ναι, χρειαζόμαστε μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη για πολύπλοκες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις, για δημόσιες εγγραφές», δήλωσε ο Μερτς σε συνέδριο του κλάδου στο Βερολίνο την Πέμπτη. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε είδους εξαγορά είναι ευπρόσδεκτη χωρίς περιορισμούς» τόνισε.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά εχθρικές και επιθετικές τακτικές», δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης. «Και υπάρχουν σαφή νομικά όρια για να αποτραπεί αυτό» τόνισε, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο Μερτς επισήμανε μια πρόσφατη απόφαση της γερμανικής χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής Bafin που διέταξε την UniCredit να σταματήσει να δημοσιεύει «παραπλανητικές διαφημίσεις» σε σχέση με την προσπάθειά της να εξαγοράσει την Commerzbank.

«Δεν λειτουργεί έτσι», είπε ο Μερτς. «Δεν αντιμετωπίζεις έτσι ιδρύματα όπως μια τράπεζα στη Γερμανία, την Commerzbank. Αυτό καταστρέφει την εμπιστοσύνη, αντίθετα καλλιεργεί νέα εμπιστοσύνη» πρόσθεσε.

