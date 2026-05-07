Τετραήμερο ανοδικό σερί στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Με μια συνεδρίαση όπου το 1/3 περίπου του συνολικού ημερήσιου τζίρου διακινήθηκε μέσω πακέτων, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας διεύρυνε το ανοδικό του σερί και, έστω με συγκρατημένα κέρδη, σημείωσε για πρώτη φορά από τις 17 Απριλίου κλείσιμο πάνω από τις 2.300 μονάδες.

Μετά τη χθεσινή μεγάλη άνοδο, οι επενδυτές του ΧΑ κινήθηκαν την Πέμπτη σε πιο ήπιους τόνους, αλλά και κόντρα στις πτωτικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, εκεί όπου οι DAX και CAC40 υποχωρούσαν περί του 0,7% και ο βρετανικός FTSE100 σε ποσοστό άνω του 1%.

Αν και εντός συνόρων το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και αύριο σε ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων από Τιτάν, Coca-Cola HBC, Eurobank, ΟΤΕ και ΕΤΕ, καθώς και στην αυριανή ετυμηγορία της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο, οι εξελίξεις στο Ιράν είναι αυτές που λειτουργούν ως καταλύτης για τη διάθεση ανάληψης ρίσκου διεθνώς.

Ο συμβιβασμός που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ προς την Τεχεράνη αποτελεί από χθες σημείο αναφοράς για τις αγορές, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για διπλωματική διέξοδο από την κρίση. Σύμφωνα με τη UBS, το χθεσινό ράλι υπενθύμισε για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθούν ανοδικά οι αγορές όταν διαφαίνεται προοπτική επίλυσης της σύγκρουσης ή ακόμη και όταν ενισχύονται απλώς οι ελπίδες προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται προσοχή. Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο, ενώ οι δημόσια διατυπωμένες διαπραγματευτικές θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν πολύ μακριά μεταξύ τους, μεταξύ άλλων σε ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η ελεύθερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και η στήριξη του Ιράν προς περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις» αναφέρει η UBS. Προσθέτοντας ότι οι επιπτώσεις της αναταραχής δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην οικονομία, ενώ παραμένει ασαφές πόσο γρήγορα και σε ποιο βαθμό θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες ενδέχεται να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την ασφάλεια των διελεύσεων.

Σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών κινήθηκε σε θετικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, σε στενό εύρος διακύμανσης, πριν κλείσει με άνοδο 0,26% στις 2.305,74 μονάδες.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 326 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 99,10 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισε ένα πακέτο αξίας 57,25 εκατ. ευρώ για το 0,4% της Eurobank, καθώς και ένα πακέτο για το 0,34% του ΔΑΑ αξίας 10,30 εκατ. ευρώ.

Σε θετικό έδαφος έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών, αν και απώλεσε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών, ολοκληρώνοντας ενισχυμένος 0,61% στις 2.641,64 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχώρισε το +3,47% της Optima, η Τρ. Κύπρου έκλεισε με άνοδο 1,89%, ενώ ενισχυμένες 0,93% και 0,77% ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς και Eurobank αντίστοιχα. Στα 3,78 ευρώ έκλεισε η Alpha Bank, ενώ για την ΕΤΕ η συνεδρίαση έκλεισε με μικρές απώλειες 0,35% στα 14,25 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,3:1 με 61 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 48 σε αρνητικό και 40 αμετάβλητων.

Μικτή εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Στον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, οι Viohalco και Τιτάν ηγήθηκαν της ανόδου, με κέρδη 3,47% και 2,70% αντίστοιχα, ενώ ξεχώρισε και η άνοδος 2,59% για τον τίτλο του ΔΑΑ στα 10,30 ευρώ. Με κέρδη 1,82% στα 37,98 ευρώ ολοκλήρωσε η Metlen, ενώ ενισχυμένες άνω του 1% ακολούθησαν οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,65%), Motor Oil (+1,20%) και ElvalHalcor (+1,10%).

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι τίτλοι των Σαράντης (+0,69%), Cenergy (+0,40%), ΔΕΗ (+0,37%) και Lamda Development (+0,24%), ενώ χωρίς μεταβολή στα 22,70 ευρώ ολοκλήρωσε η Jumbo.

Σε αρνητικό έδαφος, η Allwyn υποχώρησε 3,21% στα 12,83 ευρώ, και ακολούθησαν οι Coca-Cola HBC και ΟΤΕ με απώλειες 1,93% και 1,61% αντίστοιχα. Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Aktor (-0,70%), ΕΥΔΑΠ (-0,50%), Helleniq Energy (-0,45%) και Aegean (-0,17%).