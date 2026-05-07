Καραβίας (Eurobank): Ανθεκτική η πιστωτική επέκταση – «Άνετη» για τον στόχο των 3,8 δισ. ευρώ

Σε επίπεδα υψηλότερα των εκτιμήσεων του consensus κινήθηκαν τα βασικά μεγέθη της Eurobank στο πρώτο τρίμηνο, με την τράπεζα να καταγράφει υπεραπόδοση σε καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για πιθανή νέα υπέρβαση των στόχων του business plan.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα 663,5 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για 651 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση χαρακτήρισε ισχυρό το πρώτο τρίμηνο και διατήρησε το guidance για το σύνολο της χρήσης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν «upside risks» έναντι των προβλέψεων. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, η διοίκηση ανέφερε ότι η μείωση των υποχρεωτικών διαθεσίμων αναμένεται να έχει θετική επίδραση περίπου 20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση στα καθαρά έσοδα από τόκους, εκ των οποίων περίπου 5 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενσωματωθεί στο πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, ο CFO του ομίλου κ. Χάρης Κοκολογιάννης σημείωσε ότι τα στοιχεία για τον Απρίλιο κινούνται ενθαρρυντικά σε επίπεδο όγκων, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η τράπεζα θα επανέλθει με πιθανή αναθεώρηση guidance μετά το δεύτερο τρίμηνο.

Από την άλλη, παρά τη μικρή υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα έσοδα από προμήθειες διατηρήθηκαν σε ισχυρά επίπεδα και ανήλθαν στα 203 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 195 εκατ. ευρώ, με ώθηση από χορηγήσεις, ασφαλιστικές εργασίες και wealth management. Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών για την πορεία των προμηθειών, η διοίκηση της Eurobank ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, διατηρώντας ωστόσο το guidance για οργανική αύξηση εσόδων από προμήθειες τουλάχιστον κατά 7% για το σύνολο του 2026, πλέον της θετικής επίδρασης από την Eurolife. Όπως σημείωσε ο CFO της Eurobank είναι ακόμη νωρίς για αναθεώρηση παρά την αισιοδοξία που υπάρχει.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 350,9 εκατ. ευρώ (στα 349 εκατ. το consensus) με τα καθαρά κέρδη στα 330,9 εκατ. ευρώ, πιεζόμενα κυρίως από το κόστους εθελουσίας εξόδου στην Κύπρο (κόστος 35 εκατ. ευρώ), το οποίο αφορά περίπου 200 εργαζόμενους. Όπως διεκρίνισε ο κ. Κοκολογιάννης σχετικά με τη διαφοροποίηση των δύο μεγεθών (προσαρμοσμένα - καθαρά), το κόστος είχε ήδη ενσωματωθεί στο business plan για το δεύτερο τρίμηνο και ουσιαστικά μεταφέρθηκε χρονικά νωρίτερα κατά ένα τρίμηνο, ενώ η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται στα 14 εκατ. ευρώ, με όφελος 11 εκατ. ευρώ για το 2026. Στον αντίποδα, θετική επίδραση περίπου 20 εκατ. ευρώ προήλθε από την αποδέσμευση πρόβλεψης που σχετίζεται με δικαστική υπόθεση στη Ρουμανία, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η διοίκηση αναφέρθηκε επίσης σε επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τη μετάβαση από τα προ προβλέψεων κέρδη στα ανακοινωθέντα, μεταξύ των οποίων η τραπεζική εισφορά στην Κύπρο ύψους 9 εκατ. ευρώ, απομειώσεις σε ακίνητα και ομόλογα περίπου 3 εκατ. ευρώ, καθώς και αρνητική συνεισφορά 4 εκατ. ευρώ από συγγενείς εταιρείες, κυρίως λόγω αποτίμησης (mark to market) του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Eurolife. Ωστόσο, η διοίκηση σημείωσε ότι η συγκεκριμένη επίπτωση αναμένεται να αντιστραφεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που υπεγράφη.

Παράλληλα, η καθαρή πιστωτική επέκταση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, διαμορφούμενη στα 1,1 δισ. ευρώ έναντι ετήσιου στόχου 3,8 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε στην ενημέρωση των αναλυτών ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, στην Ελλάδα, η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις μεγάλες επιχειρηματικές χορηγήσεις λόγω αυξημένων επενδύσεων, ενώ σταδιακά ενισχύεται και η συμβολή της στεγαστικής πίστης. Η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη ως προς τις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης δηλώνοντας ότι «αισθάνεται πολύ άνετα» ως προς την επίτευξη του ετήσιου στόχου, παρά τις πιο συγκρατημένες προοπτικές ανάπτυξης στις βασικές αγορές του ομίλου. Για το 2027, ωστόσο, απέφυγε να δώσει κάποιο στίγμα, σημειώνοντας ότι η ορατότητα παραμένει περιορισμένη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Κύπρο, με τον κ. Καραβία να υπογραμμίζει ότι το πρώτο τρίμηνο ήταν το ισχυρότερο των τελευταίων πέντε σε όρους πιστωτικής επέκτασης. Όπως σημείωσε η διοίκηση, η κυπριακή αγορά είχε κινηθεί με βραδύτερους ρυθμούς κατά τη διάρκεια του 2025 λόγω του merging, ωστόσο η επιτάχυνση που ανέμενε επιβεβαιώθηκε στο πρώτο τρίμηνο. Ο κ. Καραβίας διατήρησε μια εποικοδομητική στάση για τις προοπτικές της Κύπρου, παρά τις ανησυχίες της αγοράς για πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας τον στόχο για πιστωτική επέκταση 800 εκατ. ευρώ φέτος.

Ευρύτερα, η διοίκηση της Eurobank αναθεώρησε προσωρινά στο πρώτο τρίμηνο τις μακροοικονομικές παραδοχές των μοντέλων IFRS 9 λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τη στάθμιση του δυσμενούς σεναρίου στο 40% από 30%.

Η επίπτωση διαμορφώθηκε σε περίπου 24 εκατ. ευρώ σε επίπεδο προβλέψεων, με τη διοίκηση να σημειώνει ότι το πρόσθετο κόστος απορροφήθηκε από υφιστάμενα overlays, διατηρώντας το cost of risk του ομίλου στις 55 μονάδες βάσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο δεύτερο τρίμηνο σχεδιάζεται επαναφορά των σταθμίσεων στα προηγούμενα επίπεδα, ενώ διατηρήθηκε το guidance για κόστος κινδύνου στις 55 μονάδες βάσης για το σύνολο του 2026. Η διοίκηση απέδωσε και τη μικρή αύξηση του κόστους κινδύνου στη Βουλγαρία στις συγκεκριμένες προσαρμογές των μακροοικονομικών παραδοχών.