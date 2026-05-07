Απώλειες στις ευρωαγορές - «Βουτιά» άνω του 8% για την Maersk

Με απώλειες ολοκλήρωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την συνεδρίαση της Πέμπτης, με τους επενδυτές να αναμένουν εξελίξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ελπίζοντας πως θα επαληθευτούν οι αναφορές πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,02% στις 616,88 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 έχασε 0,99% στις 5.967 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης απώλεσε 0,99% στις 24.671 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχώρησε 1,60% στις 10.271 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 1,17% και τις 8.202 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες 0,92% στις 49.238 μονάδες ενώ ο IBEX 35 ολοκλήρωσε στο -0,29% στις 18.052 μονάδες.

Σε αύξηση επιτοκίων προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας (Norges Bank), προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνει την οικονομική αβεβαιότητα.

Ειδικότερα, η Norges Bank αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,25% ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας που πριν δύο μέρες προχώρησε σε αντίστοιχη κίνηση ανεβάζοντας τα επιτόκια στο 4,35%. Την απόφαση αυτή είχαν προβλέψει μόλις πέντε από τους 17 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, καθώς η πλειονότητα ανέμενε ότι τα επιτόκια θα παρέμεναν αμετάβλητα.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Shell υποχώρησε 2,88% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε μεγέθη καλύτερα από το αναμενόμενο για το α' τρίμηνο, με ώθηση από την απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ειδικότερα, ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 6,92 δισ. δολαρίων ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 6,1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG. Οι εσωτερικοί αναλυτές της εταιρείας ανέμεναν κέρδη στα 6,36 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, απώλειες 8,35% σημείωσε η μετοχή της Maersk στη Δανία, καθώς τα κέρδη της ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το α' τρίμηνο ήταν όμως σημαντικά μειωμένα σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, τα EBITDA της Maersk για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου ανήλθαν στα 1,73 δισ. δολάρια υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 1,66 δισ. δολάρια σε έρευνα της εταιρείας μεταξύ 10 αναλυτών. Σημειώνεται πως ένα χρόνο πριν, είχαν βρεθεί στα 2,71 δισ. δολάρια.

Επίσης, με ρυθμό ρεκόρ κατέκλυσαν οι εταιρείες την αγορά ομολόγων της Ευρώπης, σπεύδοντας να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προειδοποιούν ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε 43 εκδόσεις, που αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Airbus εξέδωσε το πρώτο της ομόλογο μετά από σχεδόν έξι χρόνια, ενώ η Carlsberg έκανε ντεμπούτο στην αγορά υβριδικού χρέους και η Novartis προχώρησε στην έκδοση τριών ομολόγων. Τόσο οι εταιρείες επενδυτικής βαθμίδας, όσο και οι εταιρείες με αξιολόγηση junk συμμετέχουν σε αυτό το «κύμα» εκδόσεων ομολόγων.