Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 92.840 ίδιες μετοχές έναντι 1,289 εκατ. ευρώ

Newsroom
Η ΕΤΕ κατέχει άμεσα συνολικά 16.668.858 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,82% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Συνολικά 92.840 κοινές μετοχές της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,8857 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €1.289.145,97 απέκτησε η Εθνική Τράπεζα από 28/04/2026 έως και 06/05/2026.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 16.668.858 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,82% του μετοχικού κεφαλαίου της.

