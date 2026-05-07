Καθαρά κέρδη 18,3 εκατ. δολάρια στο α’ τρίμηνο για την Capital Clean Energy Carriers

Θετική εικόνα παρουσίασε η Capital Clean Energy Carriers (CCEC) στο α' τρίμηνο του 2026, καθώς ανακοίνωσε έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 98 εκατ. δολαρίων, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 18,3 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την παραλαβή του δεύτερου πλοίου μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων, με την ονομασία "Amadeus”, στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης σε νέες ενεργειακές αγορές.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ, με τις ομολογίες να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευελιξία της εταιρείας, σε μία περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας και ναυτιλίας.

Μετά το τέλος του τριμήνου, η CCEC προχώρησε σε συμφωνία αποεπένδυσης ποσοστού 49% από το LNG carrier "Amore Mio I”, μέσω σύστασης κοινοπραξίας με θυγατρική του Ομίλου BGN. Στο πλαίσιο της συναλλαγής εξασφαλίστηκε παράλληλα μακροχρόνια ναύλωση διάρκειας 10 ετών, ενισχύοντας περαιτέρω τη σταθερότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών της εταιρείας.

Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 20 εκατ. δολαρίων. Tέλος, η CCEC προχώρησε στην επίσπευση της παράδοσης τριών υπό ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς LNG, αξιοποιώντας τις συνθήκες που διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Η δήλωση Καλογηράτου

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Εταιρεία συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική της που στοχεύει στην δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας μεταφοράς αερίων, παράγοντας ισχυρές ταμειακές ροές και ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση μέσω της επιτυχημένης ομολογιακής έκδοσης. Μετά τη λήξη του πρώτου τριμήνου, προχωρήσαμε σε μια καινοτόμα συναλλαγή, η οποία όχι μόνο ανέδειξε την ικανότητά μας να προσελκύουμε επενδύσεις με σημαντικούς εταίρους στον τομέα της εμπορίας ενέργειας, αλλά παράλληλα ενισχύουμε τη διαφοροποίηση, όπως και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των ναυλώσεών μας. Ως αποτέλεσμα αυτής της εν λόγω συναλλαγής, η μέση διάρκεια των σταθερών συμβάσεων για τα πλοία μεταφοράς LNG ανέρχεται σε 6,9 έτη, με τα συμβασιοποιημένα έσοδα να ανέρχονται σε $2,9 δισ., ενώ στην περίπτωση άσκησης του συνόλού των δικαιωμάτων προαίρεσης επέκτασης από τους ναυλωτές μας, τα σχετικά μεγέθη θα ανέλθουν σε 9,9 έτη και $4,3 δισ. αντίστοιχα. Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα οι αναταραχές στο Ιράν, έχουν προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα, με άμεση επίπτωση την διατάραξη των παγκόσμιων ενεργειακών θαλάσσιων μεταφορών. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις της Εταιρείας σε συνδυασμό με την προνομιακή της θέση στην αγορά προσφέρουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εν μέσω αυτών των ευμετάβλητων συνθηκών. Σε αυτό το περιβάλλον ωστόσο, παραμένουμε σε υψηλή εγρήγορση για πιθανές ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω αστάθεια και, υπό αυτό το πρίσμα, επισπεύσαμε τις παραδόσεις τριών νεότευκτων πλοίων μεταφοράς LNG. Τέλος, κατά τη διάρκεια του τριμήνου ο κ. Martin Houston διορίστηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η εμπειρία και η εξειδίκευση του κ. Houston σε όλες τις πτυχές της αγοράς LNG αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχω» ανέφερε.