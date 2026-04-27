Axia - Alpha Finance: Τι σηματοδοτεί η αναβάθμιση του ΧΑ από τον Stoxx

Η αναταξινόμηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας από όλους τους μεγάλους παρόχους δεικτών ενισχύει το διαρθρωτικό επιχείρημα υπέρ μιας περαιτέρω αναβάθμισης της θέσης των ελληνικών μετοχών στα παγκόσμια χαρτοφυλάκια.

Η ανακοίνωση του οίκου Stoxx για την αναταξινόμηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας σηματοδοτεί την περαιτέρω σύγκλιση των μεγάλων παρόχων δεικτών ως προς την αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Axia - Alpha Finance. Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής, η αναταξινόμηση από τον STOXX αποτελεί την ολοκλήρωση μιας πολυετούς διαδικασίας βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας στις παγκόσμιες αγορές μετοχών, και έπεται αντίστοιχων ανακοινώσεων που προηγοήθηκαν από τους FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2025 αντίστοιχα, καθώς εκείνης της MSCI, τον Μάρτιο του 2026.

«Συνολικά, οι αποφάσεις αυτές από τους βασικούς παρόχους δεικτών αναδεικνύουν μια συντονισμένη και διατηρήσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδας στα διεθνή επενδυτικά benchmarks, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση στις υποδομές της αγοράς, τη ρευστότητα, την προσβασιμότητα και το ευρύτερο θεσμικό επενδυτικό πλαίσιο», σχολιάζει η AXIΑ- Alpha Finance.

Βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα

Η ανακοίνωση εκ μέρους του Stoxx δεν προσθέτει νέα πληροφορία για την αγορά, ενισχύει όμως τον δομικό χαρακτήρα της αναβάθμισης και αίρει κάθε εναπομείνασα αβεβαιότητα για το καθεστώς της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης αγοράς στις βασικές οικογένειες δεικτών.

Βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τους αναλυτές της Axia - Alpha Finance, θα πρέπει να αναμένεται ένας βαθμός τεχνικής μεταβλητότητας γύρω από τις αναδιαρθρώσεις δεικτών και τις σχετικές ροές κεφαλαίων. Οι εκροές από χαρτοφυλάκια με εντολή επένδυσης σε αναδυόμενες αγορές πιθανότατα θα αντισταθμιστούν εν μέρει από εισροές από funds που εστιάζουν σε ανεπτυγμένες αγορές, αν και το καθαρό αποτέλεσμα εκτιμάται περιορισμένο, δεδομένου ότι το βάρος της Ελλάδας στους παγκόσμιους δείκτες των ανεπτυγμένων θα είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε στους δείκτες των αναδυόμενων».

Επιπλέον, η επενδυτική βάση που παρακολουθεί δείκτες ανεπτυγμένων αγορών είναι σαφώς ευρύτερη, κάτι που μπορεί να στηρίξει πιο διαφοροποιημένη και σταθερή μακροπρόθεσμη ζήτηση. Η εικόνα από τους διαχειριστές κεφαλαίων αναδυόμενων αγορών παραμένει μικτή. Ορισμένοι επενδυτές δεσμεύονται από καταστατικούς περιορισμούς και θα χρειαστεί να μειώσουν ή να μηδενίσουν σταδιακά την έκθεσή τους, ενώ άλλοι διατηρούν μεγαλύτερη ευελιξία, επιτρέποντας μια πιο ομαλή μετάβαση στις τοποθετήσεις αντί για απότομη προσαρμογή.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα πάντως, οι επιπτώσεις αναμένεται ότι θα είναι σαφώς θετικές. Η ένταξη σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών αναμένεται να διευρύνει και να εμβαθύνει την επενδυτική βάση, να βελτιώσει τις συνθήκες ρευστότητας και να στηρίξει μια σταδιακή συμπίεση του risk premium των ελληνικών μετοχών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά σημεία αναφοράς της Ελλάδας στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών.

Συνολικά, καταλήγει η Axia - Alpha Finance, η σύγκλιση των αποφάσεων από όλους τους μεγάλους παρόχους δεικτών ενισχύει το διαρθρωτικό επιχείρημα υπέρ μιας περαιτέρω αναβάθμισης της θέσης των ελληνικών μετοχών στα παγκόσμια χαρτοφυλάκια.