Euronext Athens: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η αναβάθμιση από Stoxx

Tην απόφαση του οίκου Stoxx να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς, «σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια», χαιρετίζει με ανακοίνωσή της η Euronext Athens.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της Euronext Athens, «η απόφαση αυτή αντανακλά τη διαρκή ενίσχυση της ποιότητας, της ρευστότητας, και της ελκυστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς προς τους διεθνείς επενδυτές, καθώς και τη συνολική ανάκαμψη και ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η αναβάθμιση σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να υποστηρίξει την προσέλκυση ευρύτερων θεσμικών κεφαλαίων».

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της Euronext Athens δήλωσε ότι «η απόφαση του οίκου STOXX να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά αποτελεί μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ελληνικής οικονομίας».

«Πλέον, όλοι οι μεγάλοι διεθνείς πάροχοι δεικτών αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ισχυρό συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα, που αντανακλά χρόνια μεταρρυθμίσεων, βελτίωσης της ποιότητας της αγοράς και ενίσχυσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης» ανέφερε ο κ. Κοντόπουλος, προσθέτοντας ότι «ως μέλος του Ομίλου Euronext, η Euronext Athens έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή τη δυναμική, να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα, να προσελκύσει νέα κεφάλαια και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων».