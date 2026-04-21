Βέλγος ΥΠΕΞ: Η συμπεριφορά του Ισραήλ στον Λίβανο είναι εντελώς απαράδεκτη

Maxime Prevot / Πηγή Φωτό: Getty I,ages- Ideal Photo
Οι ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο είναι «εντελώς απαράδεκτες» δήλωσε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό πριν από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

«Η συμπεριφορά του Ισραήλ είναι εντελώς απαράδεκτη. Βέβαια, πρέπει να καταδικάσουμε σθεναρά τις αρχικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ που, επιδιώκοντας να δείξει αλληλεγγύη με το Ιράν, έσυρε τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που δεν ήθελε, καθώς και τη δυσανάλογη και χωρίς διάκριση απάντηση του Ισραήλ».

Ο Μαξίμ Πρεβό είπε επίσης ότι κάνει έκκληση για αναστολή τουλάχιστον εν μέρει της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ, προσθέτοντας πως το Βέλγιο «γνωρίζει πως μια πλήρης αναστολή είναι πιθανόν ανέφικτη, δεδομένων των θέσεων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

