ΟΑΚΑ: Νέα περίφραξη και ολοκληρωμένο σύστημα περιμετρικής ασφάλειας

Συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς η υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.

Συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς η υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), με νέες παρεμβάσεις που ενισχύουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη συνολική θωράκιση των εγκαταστάσεών του.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου τεχνικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος της χώρας, προχωρά η εγκατάσταση νέας περιμετρικής περίφραξης βαρέως τύπου, η οποία θα δημιουργήσει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιμετρικής ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης.

Το έργο, που συνοδεύεται από συμπληρωματικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές, εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ανανέωσης του ΟΑΚΑ μετά από χρόνια συσσωρευμένων αναγκών, με στόχο τη διασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών συνθηκών λειτουργίας για αθλητές, επισκέπτες και διοργανωτές, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ως κορυφαίου αθλητικού και πολιτιστικού πόλου της χώρας.

Η ενημέρωση από τον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Δρ Κωνσταντίνο Χαλιορή:

«Η αναβάθμιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) συνεχίζεται με σταθερά βήματα στο πλαίσιο του συνολικού τεχνικού προγράμματος εκσυγχρονισμού και θωράκισης των εγκαταστάσεών του. Μετά από χρόνια συσσωρευμένων αναγκών, υλοποιείται ένα εκτεταμένο σχέδιο παρεμβάσεων που ενισχύει την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα του μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά η εγκατάσταση νέας περιμετρικής περίφραξης βαρέως τύπου, συνολικού μήκους 7.500 μέτρων σταθερού κιγκλιδώματος και 495 μέτρων θυρών πρόσβασης. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιμετρικής ασφάλειας που συνδυάζει νέα περίφραξη, φυλάκια ελέγχου πρόσβασης και χώρους επιτήρησης, καλύπτοντας έκταση άνω των 1.100 στρεμμάτων.

Η νέα κατασκευή αποτελείται από γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία υψηλής αντοχής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, ενώ παράλληλα υλοποιούνται συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής νέων στηθαίων και αποκατάστασης των υφιστάμενων υποδομών. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,01 εκατ. ευρώ, ενισχύει καθοριστικά τον έλεγχο των εισόδων, την προστασία των εγκαταστάσεων και την ασφαλή διεξαγωγή αθλητικών, πολιτιστικών και διεθνών διοργανώσεων.

Η νέα περίφραξη αποτελεί ακόμη μία σημαντική παρέμβαση στο πλαίσιο των συνεχών αναβαθμίσεων που πραγματοποιούνται στο ΟΑΚΑ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού Ολυμπιακού Συγκροτήματος, αντάξιου της ιστορίας και του ρόλου του ως εθνικού αθλητικού τοπόσημου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ