Οφειλές 6,2 δισ. ευρώ έχουν διαγραφεί μέσω Εξωδικαστικού - Πώς κινήθηκαν οι servicers

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε το πλήθος και το ποσό των ρυθμίσεων οφειλών, μέσω του Εξωδικαστικού τον Μάιο, φτάνοντας τις 2.205 ρυθμίσεις. Συνολική διαγραφή 6,2 δισ. ευρώ. Σημαντική αναδιάρθρωση από servicers.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε το πλήθος και το ποσό των ρυθμίσεων οφειλών, μέσω του Εξωδικαστικού μηχανισμού τον Μάιο, φτάνοντας τις 2.205 ρυθμίσεις για συνολικό ποσό οφειλής 563,88 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του Εξωδικαστικού φτάνουν τις 60.395 για οφειλές 18,65 δισ. ευρώ. Σε υψηλά επίπεδα συνέχισαν και οι νέες αιτήσεις καθώς και οι οριστικές υποβολές αιτήσεων που διαμορφώθηκαν σε 5.967 και 3.128 αντιστοίχως. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 141,11 χιλ. αιτήσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές 56,35 δισ. ευρώ. Το 72,48% του πλήθους αιτήσεων αφορά ολοκληρωμένα αιτήματα και το 15,36% βρίσκεται σε στάδιο αρχικής υποβολής.

Η πλειοψηφία των αιτήσεων (39,6%) βρίσκεται στο εύρος οφειλής 50 χιλ. - 200 χιλ. ευρώ, ενώ οι οφειλές που ξεπερνούν το 1 εκατ. αθροίζονται σε 33,43 δισ. ευρώ και αποτελούν το 59% του συνόλου των οφειλών του Εξωδικαστικού. Επιπλέον, μόνο το 8,9% των οφειλών είναι ενήμερα.

Επιπλέον, οφειλές ύψους 6,2 δισ. ευρώ έχει διαγράψει ο μηχανισμός, δίνοντας μέσο «κούρεμα» άνω του 30% για σχεδόν τις μισές περιπτώσεις οφειλών προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Ειδικότερα, «κούρεμα» οφειλής (προς χρηματοδοτικούς φορείς) άνω του 50% έχει λάβει το 32,18% των οφειλετών, ενώ διαγραφή χρέους μεταξύ 30% - 50% έχει λάβει το 16,13% αυτών. Υψηλό είναι και το ποσοστό των οφειλετών που δεν έχει λάβει κούρεμα, ήτοι 32,5%, ενώ το 11,68% έχει δει διαγραφή από 10% - 30% και το 7,51% μονοψήφια ποσοστά.

Τι έκαναν οι servicers...

Η εγκρισιμότητα για το μήνα Απρίλιο από τους δέκα πιστωτές με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, διαμορφώθηκε στο 80% κατά μέσο όρο. Τα υψηλότερα ποσοστά εγκρισιμότητας έχουν οι Intrum (97%), QQuant (93%) και Veraltis (90%). Oι ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, διαμορφώθηκαν στα 205 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, για 2.980 οφειλέτες.

Στο μεγαλύτερο ποσό ρυθμίσεων προχώρησε η doValue, ύψους 73,14 εκατ. ευρώ. Από τις ρυθμίσεις αυτές, διμερείς για κάθε τύπο δανείου είναι ρυθμίσεις 58,37 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμίσεις 14,77 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010). Ακολουθεί η Cepal με ρυθμίσεις 65,17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 28,82 εκατ. αφορούν διμερείς και 35,83 εκατ. του ν. Κατσέλη. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η QQuant με ρυθμίσεις 41,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Intrum επίσης προχώρησε σε ρυθμίσεις ύψους 25,38 εκατ. ευρώ.

Το 53% των ρυθμίσεων (σε ποσά) αφορά οφειλές στεγαστικών δανείων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ρυθμίστηκαν από Cepal και doValue. Συνολικά, κάτι παραπάνω από 106,5 εκατ. ευρώ σε στεγαστικά ρυθμίστηκαν από τους μεγαλύτερους servicers.

Ως προς τα καταναλωτικά, τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο ρυθμίσεων, κατέχει επίσης η Qquant με ρυθμίσεις ύψους 16,31 εκατ. ευρώ και η Intrum, με ρυθμίσεις 5,25 εκατ. ευρώ.