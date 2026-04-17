Μελόνι: «H Ιταλία είναι διατεθειμένη να προσφέρει μονάδες του ναυτικού της στη Μέση Ανατολή»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής Συνόδου του Παρισιού, δήλωσε ότι «η χώρα της είναι διατεθειμένη να προσφέρει ναυτικές της μονάδες, μετά την εξασφάλιση της αναγκαίας άδειας του κοινοβουλίου, όπως προβλέπουν οι κανόνες του Συντάγματος».

«Πρόκειται για δέσμευση, η οποία αποτελεί συνέχεια του έργου που έχουμε ήδη προσφέρει υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Υπενθυμίζω τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ASPIDES και ATALANTA. Ιδιαίτερα η ναυτική επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ (η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική παρουσία σε περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ) θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη εμπειρία και για ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο -η οποία είναι πολυτιμότατη και επετεύχθη και με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών- όπως και την προοπτική μιας επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Ο στόχος αυτός, ασφαλώς, απαιτεί προσπάθεια η οποία επεκτείνεται σε πολλούς τομείς: στον διπλωματικό, στης ασφάλειας αλλά και στον ανθρωπιστικό, αν σκεφθούμε τους ναυτικούς που βρίσκονται αποκλεισμένοι στον Κόλπο και τις χώρες στις οποίες η κρίση έχει άμεσες συνέπειες. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η Ιταλία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί», κατέληξε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

