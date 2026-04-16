Μητσοτάκης: Νομοθετική πρωτοβουλία για επιτάχυνση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα

Νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν, θα αναλάβει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στην Ολομέλεια της Βουλής στην προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

«Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφασίσει γρήγορα ποιους θα στείλει στο ακροατήριο, ποιους θα βάλει στο αρχείο και να δικαιολογήσει την ουδετερότητά της. Πριν εκστομίσετε κατηγορίες κατά της ΝΔ, θα θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας», είπε σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός μια συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκινήσει συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου:

«Μια εκλεγμένη κυβέρνηση με λαϊκή νομιμοποίηση, η οποία λειτουργεί δημοκρατικά και αποτελεσματικά. Ένα κοινοβούλιο το οποίο νομοθετεί κανόνες με ισότιμη εφαρμογή. Μια δικαιοσύνη η οποία δρα ανεξάρτητα, η οποία απονέμεται στην ώρα της. Και τέλος ένα δημόσιο, ένα κράτος το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Κανείς σε αυτή την αίθουσα και πρώτος εγώ δεν θα ισχυριστεί ότι στα θέματα αυτά η χώρα μας βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι το ερώτημα είναι αν η χώρα τα τελευταία επτά χρόνια προοδεύει ή οπισθοχωρεί.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο πιο αξιόπιστος κριτής της πραγματικής κατάστασης του κράτους δικαίου στη χώρα μας δεν «είμαστε εμείς οι ίδιοι, φορώντας ο καθένας το κομματικό του καπέλο», αλλά οι θεσμοί και οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας.

«Ο αντικειμενικός κριτής της προόδου η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο κράτος δικαίου δεν μπορεί παρά να είναι θεσμοί και οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και επικαλέστηκε την έκθεση για το Κράτος Δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση το κείμενο αυτό η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιτελέσει σημαντικότατη πρόοδο στα θέματα κράτους δικαίου. «Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία συμμορφώνεται με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθούμε τις χρόνιες ατέλειές μας, χρόνο με τον χρόνο να τις διορθώσουμε», επεσήμανε καταθέτοντας στα Πρακτικά τη σχετική έκθεση.

Πρόσθεσε ακόμη ότι έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν κάποιο λόγο ούτε να χαριστούν στην κυβέρνηση ούτε να προτάσσουν μελέτες και έρευνες με αλλότρια κριτήρια. Democracy Index 2024 του έγκυρου περιοδικού Economist στο οποίο κατατάσσεται η χώρα μας ως μία από τις 25 χώρες του κόσμου ως "πλήρης δημοκρατία", με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να μη βρίσκονται σε αυτήν την κατάταξη, είπε. Ακόμη επικαλέστηκε τις τελευταίες έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας κι έκανε αναφορά στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία απαντά ευθέως και στα ζητήματα που συζητούνται σήμερα, επισημαίνοντας ότι στον τόπο μας υλοποιείται επιτέλους μία ολιστική εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο ενισχύει τη λογοδοσία στο Δημόσιο διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια. Ενώ η Ελλάδα από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει στην υλοποίηση των συστάσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα αυτά τα οποία εσείς καταγγέλλετε. Θέλω να πιστεύω ότι ο ΟΟΣΑ διαθέτει και τεχνογνωσία και αντικειμενικότητα. Εσείς έχετε την κομματική σας σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ περισσότερο τη δική του αξιοπιστία παρά τις φθηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσα τα στοιχεία. Παρακαλώ διαβάστε τα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προσφέρθηκε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση και είπε ότι ανταποκρίνεται στο αίτημά του για αυτή τη συζήτηση αλλά, όπως είπε, λυπάται τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συγκυρία μέσα στην οποία διεξάγεται. «Διότι καθώς ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει το παρόν, εσείς επιλέγετε να αξιοποιήσετε αυτό το σημαντικό εργαλείο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας, μια προ ημερησίας συζήτηση για να αναμασάτε το παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σε μια συγκυρία που ζητούμενο είναι η ενότητα «εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού και σε στιγμές που η πατρίδα μας χρειάζεται σιγουριά και προοπτική, νομίζω ότι μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα του κράτους δικαίου -χωρίς να υποτιμώ καθόλου τη σημασία της σημερινής συζήτησης. Θα έπρεπε να συζητούμε για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο. Θα έπρεπε να συζητούμε για την αμυντική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο. Θα έπρεπε πρωτίστως να συζητούμε για τις σημαντικές αναπόδραστες οικονομικές συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία και το πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν ή τουλάχιστον να μετριαστούν», τόνισε.

Ανέφερε ότι αυτά τα θέματα και οι συνέπειές τους, η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων είναι που απασχολούν την κοινωνία ενώ η σημερινή συζήτηση αφορά ζητήματα που έχουν ξανατεθεί, αντικρούοντας ξανά και ξανά παλιές και αίολες κατηγορίες που έχουν και διαψευσθεί αλλά και κριθεί. Όπως τόνισε, «πολλές φορές αδυνατούμε να δούμε τη χώρα μας ενταγμένη σ' έναν κόσμο που αλλάζει και τη φυλακίζουμε μέσα από τις συζητήσεις και τα θέματα που επιλέγουμε να αναδεικνύουμε σε μια πολύ στενή, μικροκομματική ματιά».

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είπε ότι είναι ένας θεσμός εξαιρετικά ενεργός που ελέγχει υποθέσεις σε πολλές χώρες και είναι λάθος και ψέμα να λέγεται ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στους ελέγχους. «Ο θεσμός αυτός θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2020, στηρίχθηκε από την κυβέρνηση αυτή προφανώς δεν μπορούσε να ερευνήσει υποθέσεις που αφορούσαν άλλες περιόδους διακυβέρνησης. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της αλλά τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό. Το ξέρουμε καλά όλοι μας και κυρίως όλοι μας όσοι εκλεγόμαστε με σταυρό. Άλλο το ενδιαφέρον ενός βουλευτή για έναν πολίτη που έρχεται στο πολιτικό του γραφείο και τελείως άλλο μία αποδεδειγμένη παρανομία, και πολύ περισσότερο όταν εδώ δεν έχουμε να κάνουμε σε καμία περίπτωση με πολιτικό χρήμα. Οι βουλευτές μας με θάρρος όλοι ζήτησαν την άρση ασυλίας τους και χαιρετίζω αυτήν την πρωτοβουλία τους, για να αποδείξουν την αθωότητά τους», τόνισε. Ζήτησε επίσης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να προχωρήσει με ταχύτητα στην εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων, να αποφανθεί ποιους και με τι κατηγορίες θα στείλει τελικά στο ακροατήριο, να αποφασίσει αν πρόκειται να αρχειοθετήσει κάποιες υποθέσεις και να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά της.

Στη συνέχεια, για την κορωνίδα, όπως είπε, των ισχυρισμών του κ. Ανδρουλάκη, την υπόθεση της ΕΥΠ, επισημαίνονται ότι έχει συζητηθεί ξανά και έχει κριθεί σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Επανέλαβε ότι όταν είχε ανακύψει το θέμα, ανελήφθη η πολιτική ευθύνη, απομακρύνθηκαν πρόσωπα και κενά στη δράση της ΕΥΠ, καλύφθηκαν νομοθετικά με δικλείδες ασφαλείας που θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά. «Αλήθεια δεύτερη είναι ότι επιχειρείτε συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια μια σύγχυση ανάμεσα σε νόμιμες επισυνδέσεις που κάνουν όλες οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών και την ενδεχόμενη χρήση λογισμικών που απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη. Η πρόσφατη εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης του Αρείου Πάγου που επέστρεψε την υπόθεση στην πρωτόδικη Δικαιοσύνη και σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία κατηγορεί τέσσερα πρόσωπα. Μου κάνει όμως εντύπωση κ. Ανδρουλάκη, ο Άρειος Πάγος είναι καλός όταν καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή και κακός όταν αποφαίνεται για τα θέματα των υποκλοπών; Έτσι αντιλαμβάνεστε εσείς τη Δικαιοσύνη;», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Διεμήνυσε, μάλιστα, ότι «ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω την υπονόμευση του έργου της ΕΥΠ. Όχι μόνο γιατί βοήθησε και βοηθά καθοριστικά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας ούτε γιατί μέρα νύχτα συνέδραμε και συνδράμει στη διαμόρφωση της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής όσο κυρίως γιατί ειδικά σήμερα η δράση της υπό τη νέα της δομή αποκτά κρίσιμη σημασία, στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας. Κάποιοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές μας υπηρεσίες μπορεί να έχουν πολλές επιτυχίες οι οποίες πρέπει να μένουν κρυφές διότι αυτή ακριβώς είναι η αποστολή τους. Η προσφορά τους και η δράση τους είναι απαράδεκτο να ναρκοθετείτε από ανεύθυνες συζητήσεις που μετατρέπονται και σε εμπόδιο για συνεργασία με άλλες συμμαχικές υπηρεσίες και ενίοτε σε ένα αντεθνικό επιχείρημα δυνάμεων εκτός συνόρων. Αυτό δεν θα το επιτρέψω να συνεχιστεί».