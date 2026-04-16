Μητσοτάκης: Εντός Μαΐου ξεκινά η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 16, που αφορά τον δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και την απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

Εντός Μαΐου θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα αφορά ένα πακέτο περίπου 25 άρθρων, όπως ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή.

Ειδικότερα πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση για το άρθρο 16, για τα άρθρα 51 και 54 για τον εκλογικό νόμο. «Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε ειλικρινή συζήτηση, ποιος εκλογικός νόμος εξυπηρετεί το συμφέρον της χώρας, εάν θέλουμε το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή ή ένα εκλογικό σύστημα μεικτό και υπογράμμισε ότι οι εκλογές του 2031 πρέπει να βρουν τη χώρα με ένα σύγχρονο εκλογικό νόμο. Πρέπει, όπως είπε, να δούμε ακόμη το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, καθώς και το άρθρο 103 για την μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι δεν είπε ούτε μια λέξη για τον κ. Μυλωνάκη, ενώ συνέχισε σε υψηλούς τόνους, παραπέμποντας στις δηλώσεις του προέδρου Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Αναφερόμενος στο θέμα των Τεμπών, ανέφερε ότι έχουν καταρρεύσει οι θεωρίες περί συγκάλυψης, μαζί με τα «χαμένα βαγόνια» και προσέθεσε ότι «δεν υπάρχετε έξω από το πλαίσιο της δίκης των Τεμπών κ. Κωνσταντοπούλου. Η δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται. Είναι πολύ σημαντική η δίκη των Τεμπών για να αφεθεί στις δικές σας ορέξεις».

Απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη και στην πρωτολογία του, είπε ότι παρουσίασε μια δυστοπική εικόνα και τον ρώτησε γιατί όλα αυτά που λέει δεν βρίσκονται σε καμία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ αναρωτήθηκε: «Ποιον πρέπει να πιστέψουμε;».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα είναι παράδεισος και σε ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά όπως είπε «αγωνιζόμαστε σκληρά να λάβουμε υπόψη τις προτάσεις της ΕΕ». Είπε στον κ. Ανδρουλάκη ότι κάνει το ίδιο λάθος με τον κ. Τσίπρα, εξηγώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίαζε μια Ελλάδα που οι πολίτες δεν έβλεπαν. Με αφορμή την έκθεση του ΚΕΦίΜ αναφορικά με την κατάσταση της νομοθεσίας στη χώρα μας, που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρωθυπουργός είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι συνεργάτες του δεν διάβασαν την έκθεση, η οποία αναφέρει ότι το 2024 ήταν το έτος καλύτερης νομοθετικής εργασίας. «Διαβάστε καλύτερα τι καταθέτετε. Σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι είναι ένα πρόβλημα αδιαφάνειας ως προς τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ισχυρίζεται ότι είναι «γαλάζιο σκάνδαλο». Τόνισε ότι τα πρόστιμα από την ΕΕ ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ, για προβλήματα στις επιδοτήσεις από τη δεκαετία του ‘80.

«Δεν κυβερνήσατε εσείς;» αναρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και παρέπεμψε σε δηλώσεις του Θεόδωρου Πάγκαλου σχετικά με μια συνέλευση αγροτοσυνδικαλιστών στην Κρήτη στην οποία παρέστη, και όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχαν μόνο μέλη του ΠΑΣΟΚ. Εκεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Θεόδωρος Πάγκαλος είπε πως «θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεφτών. Δηλώσατε τετραπλάσια παραγωγή απ' ότι έχετε. Σας καλώ να δηλώσουμε διπλάσια, γιατί έχει όριο και η απάτη».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητά άρση ασυλίας για να διερευνήσει πιθανές ευθύνες και το υλικό για να χτίσει την υπόθεσή της είναι με νόμιμες επισυνδέσεις. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν καταδικάστηκε ακόμη μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη και τόνισε ότι «έχει όρια η υποκρισία. Ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη είναι στη φυλακή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης είπε στον κ. Ανδρουλάκη ότι το αίτημα για πρόωρες εκλογές το είπε σφιγμένος, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτό. Είπε ότι στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν οι εκλογές, αλλά «όταν μιλάτε για πρωτιές, ο στόχος σας είναι άλλος. Στον ύπνο σας θέλετε να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση το τι θα κάνετε μετά τις εκλογές» είπε ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Ανδρουλάκη, προσθέτοντας ότι το άγχος του είναι «ποιος θα είναι δεύτερος. Εσείς ή ο κ. Τσίπρας που λένε ότι θα κάνει κόμμα;».

Στην τριτολογία του, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τον Όρμπαν, υπαινισσόμενος ταύτιση με τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, παρουσιάζοντας επιστολή του με την οποία ζητά την αποπομπή του από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όπως είπε, είχε διαγνώσει την πορεία του έναντι της ΕΕ και προς τούτο ζήτησε την αποπομπή του. Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη είπε ότι η αντιπολίτευση έκανε επίθεση στην ηγεσία του Αρείου Πάγου ο οποίος θα αποφανθεί τελικά για τις υποκλοπές. Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα να φύγει η Ελλάδα από το θεσμό, και είπε ότι όπως στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δικαιούται να ζητήσει να μην κρατά ομήρους 11 βουλευτές. Είπε επίσης ότι θα ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό να νομοθετήσει ώστε οι υποθέσεις πολιτικών προσώπων να έχουν προτεραιότητα και αναρωτήθηκε αν η αντιπολίτευση θα ζητήσει συγγνώμη εάν αθωωθούν οι 11 βουλευτές της ΝΔ.

Αναφερόμενος στις υποκλοπές και τις σχετικές δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν που επικαλέστηκε ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, ειδικά από έναν καταδικασμένο, ούτε από συμφέροντα, και λογοδοτούμε μόνο στο λαό. «Μπορείτε να ονειρεύεστε ότι θα είστε πρώτος στις εκλογές, αλλά είναι πιο πιθανό να είμαστε αυτοδύναμοι εμείς παρά εσείς πρώτος» είπε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να απαντήσει εάν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 ώστε να πάρει πάνω από 180 ψήφους και να αλλάξει από την επόμενη κυβέρνηση με απλή πλειοψηφία. «Αλλά αφού θα κερδίσετε τις επόμενες εκλογές, τι φοβάστε; Πάμε να ψηφίσουμε τα άρθρα με 180 βουλευτές;» αναρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος, έκλεισε την τριτολογία του κάνοντας επίθεση στην κ. Κωνσταντοπούλου στην οποία καταλόγισε τοξικότητα, λέγοντας ότι ήταν η μόνη πολιτικός που υιοθέτησε τα όσα γράφτηκαν για την κόρη του, σχετικά με την επιστροφή της από το Ντουμπάι.