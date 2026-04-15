Τραμπ: «Με την Μελόνι δεν έχουμε πλέον την ίδια σχέση»

Μετά τις χθεσινές δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην πολιτική του σχέση με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Δεν έχουμε την ίδια σχέση, ήταν αρνητική», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Μελόνι, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox.

«Με όποιον μας αρνήθηκε την βοήθειά του στην διαχείριση της κατάστασης με το Ιραν δεν έχουμε, πλέον, την ίδια σχέση. Προς πληροφόρησή σας, η Ιταλία λαμβάνει μεγάλη ποσότητα πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Τραμπ.

