Μητσοτάκης: Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! - Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία» τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 24, 2026