Μητσοτάκης: Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! - Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό

«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία» τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας» σημειώνει.