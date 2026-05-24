Ειδήσεις | Διεθνή

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Αλληλεγγύη στις οικογένειες θυμάτων της 17 Νοέμβρη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Αλληλεγγύη στις οικογένειες θυμάτων της 17 Νοέμβρη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΡΤ.

Tην αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέφρασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχολιάζοντας στην ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Στην απάντησή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο «καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διωκτικές αρχές για τον ρόλο τους στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών της στη Δικαιοσύνη.

«Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα», ανέφερε η απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών Αρχών, τα οποία, όπως σημείωσε, «επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές του τελικού

Γιατί το προφίλ στο LinkedIn μετράει περισσότερο από το βιογραφικό στην αγορά εργασίας

Ακίνητα: Το ΤΑΠ φεύγει, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης έρχεται - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

tags:
Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Φόρτωση BOLM...
reader insider