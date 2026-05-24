Πακιστάν: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε βομβιστική επίθεση σε τρένο

Newsroom
Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Στα θύματα της επίθεσης, που έγινε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Κουέτα, περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτό, το τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους συνέδεε την Κουέτα με την Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν.

Το Μπαλουτσιστάν είναι η φτωχότερη και μεγαλύτερη επαρχία του Πακιστάν. Οι βελούχοι αυτονομιστές κατηγορούν την κυβέρνηση του Πακιστάν ότι εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της περιοχής χωρίς να ωφελείται από αυτό ο τοπικός πληθυσμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

