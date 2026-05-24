Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές του τελικού

Oι 3 ρέφερι πληρώνονται με 5.000 ευρώ μεικτά. Στα 1.200 ευρώ το «μεροκάματο» για τους αναπληρωματικούς διαιτητές, ακόμη και εάν δεν χρησιμοποιηθούν.

Στη μάχη του τελικού της Ευρωλίγκας ρίχνονται Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του Final Four στο T-Center της Αθήνας, με τον Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία) να είναι ο πρώτος διαιτητής της κρίσιμης αναμέτρησης, που σφυρίζει για τελευταία φορά στην καριέρα του έχοντας στο πλευρό του, τους Όλεγκς Λάτισεβς (Σλοβενία) και Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία). Σφυρίζοντας στην τελική φάση της διοργάνωσης, κάθε ένας από την τριάδα των ρέφερι θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό 5.000 ευρώ μεικτά.

Μάλιστα, ειδικά για το ματς στον τελικό, η Ευρωλίγκα διορίζει και αναπληρωματικούς διαιτητές. Ακόμα κι αν δεν αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες τους, εξακολουθούν να αμείβονται με 1.200 ευρώ μεικτά. Η διαιτητική οκτάδα για το F4 εκτός των προαναφερθέντων, απαρτίζεται από τους Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) ενώ την παρθενική τους εμφάνιση έκαναν οι Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο).

Υπενθυμίζεται πως στον πρώτο ημιτελικό μεταξύ των «ερυθρόλευκων» και της Φενέρμπαχτσε (79-61), η τριπλέτα των διαιτητών αποτελούνταν από τον Κροάτη, Ράντοβιτς, τον Ισπανό, Περούγκα και τον Σλοβένο, Νέντοβιτς. Το δεύτερο ζευγάρι των «4» (Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης με 90-105) σφύριξαν ο Γερμανός, Λοτερμόζερ, ο Γάλλος, Ντιφαλά και ο Λετονός, Λάτισεβς.

Αυτή είναι η 12η συμμετοχή σε Final Four για τον Λάτισεβς, η 11η για τον Λοτερμόζερ, η έβδομη για τον Ντιφαλά, η πέμπτη (και τελευταία) για τον Ράντοβιτς, η τρίτη για τον Περούγκα και η δεύτερη για τον Νέντοβιτς. Παράλληλα, το διαιτητικό τρίο των Λοτμόζερ - Περούγκα - Νέντοβιτς σφύριξε στον περσινό τελικό της διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι που βρήκε νικήτρια την Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με 81-70 επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τις αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου, οι διαιτητές της Ευρωλίγκας πληρώθηκαν με 2.000 ευρώ μεικτά, με το καθαρό ποσό που κατέληξε στην τσέπη τους να εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς της έδρας του εκάστοτε ρέφερι, άρα ήταν διαφορετικό για τον καθένα, ενώ στα πλέι οφ («πλέι ιν» «8»), οι ρέφερι έλαβαν 3.000 ευρώ μεικτά ανά ματς.