«Adios»: Πολεμική ανάρτηση από τον Τραμπ με φλεγόμενα πλοία του Ιράν

Την ώρα που εξελίσσεται ένα διπλωματικό θρίλερ ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει μία άκρως επιθετική ανάρτηση στο αγαπημένο του Truth Social, και μένει να μάθουμε εάν είναι προάγγελος κακών νέων από το μέτωπο των συνομιλιών ή πρόκειται για ένα ακόμα από τα γνωστά ψυχολογικά παιχνίδια που αρέσκεται να παίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση, ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό πλήττει πλοία του ιρανικού στόλου, υπό το σχόλιο «Adios» (αντίο)