Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Καλύβια Θορικού

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τις 16:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλύβια Θορικού Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:07 και περιορίστηκε γρήγορα ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασής της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν άμεση και μεγάλη με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να μεταβαίνουν ταχύτατα στο σημείο, ενώ υπήρχε συνεχής εικόνα της πυρκαγιάς μέσω drone. Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 25 στρέμματα με ελαιόδεντρα, πουρνάρια, ξηρά χόρτα και αμπέλια.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 18 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν εθελοντικές ομάδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

