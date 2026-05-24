Κόχερ (ΕΚΤ): Προς αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο αν δεν επιτευχθεί βιώσιμη συμφωνία στο Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οδεύει προς αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, εκτός εάν βρεθεί μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μάρτιν Κόχερ.

Ο πληθωρισμός πιθανότατα θα αποδειχθεί υψηλότερος φέτος από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, προκαλώντας ανησυχία στους καταναλωτές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το σοκ του προηγούμενου κύματος ανατιμήσεων, δήλωσε ο Κόχερ στο περιθώριο της συνάντησης των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στις 22-23 Μαΐου στη Λευκωσία της Κύπρου. Την ίδια στιγμή, η οικονομία δείχνει σχετικά ανθεκτική.

«Υπάρχουν πάντα σενάρια με πολύ χαμηλές πιθανότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετική αξιολόγηση της κατάστασης, ωστόσο προς το παρόν όλα δείχνουν ότι θα αποφασίσουμε ανάμεσα στη διατήρηση και στην αύξηση των επιτοκίων», είπε ο Κόχερ. «Και είναι σαφές για μένα ότι, αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις συζητήσεις μας στη λήψη δράσης» πρόσθεσε.

Η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ απέχει λιγότερο από τρεις εβδομάδες και ακόμη και ορισμένοι από τους πιο «ήπιους» αξιωματούχους παραδέχονται ότι μια αύξηση επιτοκίων ίσως αποτελεί το πιθανότερο αποτέλεσμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα διαταραχθούν οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Είναι λιγότερο πρόθυμοι να σχολιάσουν τι θα συμβεί μετά, παρότι οικονομολόγοι και αγορές στοιχηματίζουν σε τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους, αναφέρει το Bloomberg.

«Δεν θα ήταν σκόπιμο να δεσμευτούμε για οτιδήποτε ακόμα, και δεν νομίζω ότι αυτό έχει νόημα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κόχερ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας. «Η αβεβαιότητα είναι υψηλή, επομένως δεν πρέπει να αποκλείσουμε πάρα πολλές επιλογές εκ των προτέρων. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η ελπίδα, φυσικά, είναι ότι θα προκύψουν θετικές εξελίξεις».

Στην Ευρώπη, αυξάνονται τα σημάδια ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη και τη ζήτηση. Η ανάπτυξη ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη το πρώτο τρίμηνο και ένας δείκτης που μετρά τη δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα δείχνει συρρίκνωση.

Ο Κόχερ άφησε να εννοηθεί ότι δεν ανησυχεί πολύ ακόμα.

«Φαίνεται ότι η οικονομία — αν και αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ ανεπίσημο και θα πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή — είναι σχετικά ανθεκτική», είπε. «Αλλά πρέπει πραγματικά να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι προβλέψεις».

Νέες προβλέψεις θα είναι διαθέσιμες στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10-11 Ιουνίου. Θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην αξιολόγηση των προοπτικών ανάπτυξης, καθώς και της ζημίας στον πληθωρισμό, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει στον στόχο της ΕΚΤ πριν από τον πόλεμο.

«Όλα δείχνουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν κάπως πιο απότομα από ό,τι αναμενόταν τον Μάρτιο», δήλωσε ο Κόχερ, επισημαίνοντας ότι τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν το δεύτερο τέτοιο σοκ σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. «Είναι επίσης σαφές ότι αυτό αυξάνει την πίεση για να αναλάβουμε δράση στα επιτόκια» τόνισε.