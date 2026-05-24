ΠΟΜΙΔΑ: «Αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και με το σχέδιο που είχε δοθεί προ μηνών στη δημοσιότητα, παρουσιάζει το νομοσχέδιο για το νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που αναρτήθηκε στον ιστότοπο διαβουλεύσεων του υπουργείου Εσωτερικών, σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 4η Ιουνίου 2026, αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ σε σημερινή της ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει σε εκτενή ανακοίνωση της η ΠΟΜΙΔΑ, με τις διατάξεις του προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με έναν νέο διπλό φόρο, υπέρ δήμων αλλά τώρα και των περιφερειών, στην ουσία έναν νέο ετήσιο «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05‰ ετησίως.

Παράλληλα, αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, με τις διατάξεις του θεσπίζεται ένα 27ετές αναγκαστικό «ενοικιοστάσιο» στις νέες μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων, που θα έχει ως συνέπεια , οι δήμοι και οι περιφέρειες, αντί να κερδίσουν από αυτό, στο εξής δεν θα μπορούν να βρουν ακίνητα για τις στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών τους.

Οι διατάξεις αυτές πρέπει να διαγραφούν καθόσον με αυτές δημιουργείται ένα νέο «ενοικιοστάσιο» εις βάρος των εκμισθωτών ακινήτων, η θέσπιση του οποίου θα εξελιχθεί και σε βάρος της Αυτοδιοίκησης, που δεν θα βρίσκει πλέον ακίνητα προς μίσθωση, αφού ουδείς πλέον ιδιοκτήτης θα δέχεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου για να μην «χάσει» ουσιαστικά την περιουσία του από την 27ετή αναγκαστική δέσμευση.

Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να διατυπώσουν τις απόψεις για το νέο Κώδικα, στον ιστότοπο διαβουλεύσεων του υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την 4η Ιουνίου 2026 και ώρα 9.00 μμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ