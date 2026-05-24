Εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων στην Κρήτη: Ναρκωτικά, όπλα και απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δικογραφία που αποκαλύπτει τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως «συγκοινωνούντα δοχεία» από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου έως τη Χερσόνησο Ηρακλείου, φέρνει στο φως συνομιλίες και στοιχεία για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων αλλά και απάτης με επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δεκάδες ακόμη φέρονται να εμπλέκονται σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και σε παράνομες επιδοτήσεις, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων, που φέρεται να ξεπερνούσε τα 800, προκειμένου να μη χάσουν την οικονομική ενίσχυση του 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έλεγχο που προγραμματίστηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την 1η Απριλίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος ενημέρωσε φιλικό του πρόσωπο για αιφνιδιαστικό και ταυτόχρονο έλεγχο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τόσο στον ίδιο όσο και σε μέλη της οικογένειάς του.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί αποτυπώνουν την αγωνία του κατηγορούμενου να συγκεντρώσει ζώα από φίλους και γνωστούς, ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλωθεί στα έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μπρε συ, αύριο με έχουν στον έλεγχο και πήρα να πάρω αναβολή γιατί είχα επαναπαυθεί. Το έμαθα το απόγευμα ότι δεν γίνεται αναβολή και είναι και ο αδερφός μου αύριο, είναι ο ανιψιός μου, είναι ο ξάδερφός μου…», φέρεται να λέει ο 43χρονος.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, συνομιλητής του τον ρωτά: «Μα ίντα μπρε λες, όλους;»

Με τον κατηγορούμενο να απαντά: «Όλους τσοι δικούς μου. Δεν είμαι καλά μπρε, θα πάθω καρδιά μια κοπανιά».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στον αριθμό των ζώων που έλειπαν από το δηλωμένο κοπάδι.

«Πόσα ζα λείπουν;», ακούγεται να ρωτά συνομιλητής του.

«Πολλά μπρε, πολλά. Άλλα θα βρω από αλλού», απαντά ο 43χρονος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώτος έλεγχος τελικά αναβλήθηκε, καθώς ο κατηγορούμενος καθυστέρησε να εμφανιστεί στο ποιμνιοστάσιο. Ωστόσο, προγραμματίστηκε νέος έλεγχος λίγες ημέρες αργότερα.

Σε νεότερη συνομιλία, ο 43χρονος φέρεται να ζητά εκ νέου βοήθεια για τη συγκέντρωση ζώων:

«Την Τετάρτη με έχουν στον έλεγχο. Αρνιά έχεις στα όρη;»

Η απάντηση που λαμβάνει είναι άμεση:

«Έχω αρνιά. Ναι, 108 αρνιά είναι δικά σου, ό,τι θες».

Με τον ίδιο να απαντά:

«Μπρε συ, ο Θεός να σε έχει καλά».

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, οι ροές των επιδοτήσεων και η πιθανή έκταση της απάτης που φέρεται να είχε στηθεί γύρω από τις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου.