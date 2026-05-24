Τήλος: Αυθεντική και εναλλακτική

Ένα ξεχωριστό νησί των Δωδεκανήσων για τους λάτρεις της ηρεμίας, της απλότητας και της αυθεντικότητας.

Με παρθένες παραλίες, γραφικά χωριά, μεσαιωνικά κάστρα, πολλές βυζαντινές εκκλησίες κι άλλα ιδιαίτερα αξιοθέατα, η Τήλος είναι ένας «ανεξερεύνητος» προορισμός στο Αιγαίο, γεμάτος εκπλήξεις, που αξίζει να ανακαλύψετε. Ένας τόπος με ήπια ανάπτυξη που έχει δεν αλλοιώσει καθόλου την αυθεντική νησιώτικη εικόνα του.

Αυτό το μικρό και απομακρυσμένο νησί βρίσκεται κάτω από τη Νίσυρο, μεταξύ Κω και Ρόδου και είναι περιτριγυρισμένο από 16 νησίδες. Το ταξίδι με πλοίο από τον Πειραιά διαρκεί περίπου 14 ώρες, όμως μπορείτε να πάρετε το αεροπλάνο για την Κω ή τη Ρόδο και από εκεί να μεταβείτε στην Τήλο με καράβι.

Διαβάστε περισσότερα στο Travelgo.gr.