Τραμπ προς διπλωμάτες: Μην βιαστείτε για συμφωνία με το Ιράν - Ο αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είπε στους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη, διότι «ο χρόνος είναι με το μέρος μας», λιγότερο από μία ημέρα αφού ανακοίνωσε πως μια συμφωνία με την Τεχεράνη τελεί υπό εκτενείς διαπραγματεύσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχει συνάψει ποτέ η χώρα μας ήταν η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, που προωθήθηκε και υπογράφηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τους εντελώς άπειρους ανθρώπους της κυβέρνησής του. Ήταν ένας άμεσος δρόμος για να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο. Δεν ισχύει το ίδιο για τη συμφωνία που διαπραγματεύεται σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν - στην πραγματικότητα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται με εποικοδομητικό τρόπο και έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να μη βιαστούν, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά — δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Οι σχέσεις μας με το Ιράν γίνονται ολοένα πιο επαγγελματικές και παραγωγικές. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη στήριξη και τη συνεργασία τους, η οποία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσω της συμμετοχής τους στις ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ — και ποιος ξέρει, ίσως κάποια μέρα θελήσει να συμμετάσχει και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

Επίσης, λίγο αργότερα, έκανε νέα ανάρτηση με την δήλωση του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πως η χώρα του είναι «έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα».

Στο μεταξύ την Κυριακή το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια ακόμα προκλητική ανάρτηση για το Ιράν και αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι η συμφωνία βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Πρόκειται για μια εικόνα προϊόν ΑΙ που απεικονίζει αμερικανικό drone με αμερικανική σημαία να εξαπολύει επίθεση σε δύο ιρανικά πλοία. Η εικόνα συνοδεύεται από τη λεζάντα «Adios».