CNN: Καμία συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα

Δεν αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία σήμερα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Το Ιράν έχει δεσμευτεί κατ’ αρχήν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να διαθέσει τα αποθέματά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε έτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθούν τα αποθέματα παραμένει υπό διαπραγμάτευση, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, όπως και η διάρκεια της αναστολής του εμπλουτισμού ουρανίου στο μέλλον.

Η άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα ακολουθήσουν μόνο εάν τα Στενά ανοίξουν εκ νέου και το Ιράν τηρήσει τις δεσμεύσεις του να διαπραγματευτεί περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα, τόνισε ο αξιωματούχος.

