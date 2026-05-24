Φθηνές θερμίδες, ακριβά νοσοκομεία

Η πτώση του εισοδήματος καθιστά την υγιεινή διατροφή «προνόμιο» των λίγων. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα του ελληνικού agribusiness δεν είναι μόνο η παραγωγή τροφής…

Βρισκόμαστε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τον γενικό πληθωρισμό στην Ελλάδα να εκτοξεύεται στο 4,9%-5,4% τον Απρίλιο, έναντι μέσου όρου 3% στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ταυτόχρονα, ο εναρμονισμένος δείκτης τροφίμων κινείται στο 4,1%, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2,5% , ενώ η εξαετία 2020-2026 έχει φέρει σωρευτική αύξηση 30% στον δείκτη διατροφής, μετατρέποντας το «καλάθι» των 20 ευρώ σε καλάθι των 26 ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για το κόστος ζωής επικεντρώνεται συνήθως στην ενέργεια και τη στέγαση, υποβαθμίζοντας έναν «αθόρυβο» δείκτη που αποτελεί τη βάση της μακροπρόθεσμης δημόσιας υγείας: την ποιότητα του πιάτου μας. Η οικονομική θεωρία επιβεβαιώνει εδώ και δεκαετίες ότι, όταν το μέσο εισόδημα πιέζεται, η καταναλωτική συμπεριφορά δεν μεταβάλλεται μόνο σε ποσότητα, αλλά κυρίως σε ποιότητα.

Στην ελληνική αγορά παρατηρούμε σήμερα μια βίαιη στροφή προς τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα (Ultra-Processed Foods – UPF), φαινόμενο που πιστοποιείται από τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της ΕΛΣΤΑΤ: το 62,1% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει ότι το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για ολόκληρο τον μήνα, ενώ για τα φτωχότερα νοικοκυριά καλύπτει κατά μέσο όρο μόλις 18 ημέρες.

Το ερώτημα δεν είναι, λοιπόν, αν η μετάβαση στα UPF αποτελεί επιλογή ή αναγκαιότητα… Όταν ο καταναλωτής έρχεται αντιμέτωπος με τη συρρίκνωση της αγοραστικής του δύναμης, αντικαθιστά αγαθά υψηλής διατροφικής αξίας με προϊόντα που προσφέρουν περισσότερες θερμίδες ανά ευρώ. Διεθνείς μελέτες αποτυπώνουν αυτή τη διαφορά με ακρίβεια.

Σύμφωνα με δημοσίευση στο Frontiers in Nutrition, το μέσο κόστος ανά 100 θερμίδες των ανεπεξέργαστων τροφίμων ανέρχεται σε 1,45 δολάρια, έναντι μόλις 0,55 δολαρίων για τα UPF -δηλαδή τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι περίπου 2,6 φορές φθηνότερα ως πηγή ενέργειας. Πρόσφατη ανάλυση του Northeastern University επιβεβαιώνει πως κάθε αύξηση 10% στον δείκτη επεξεργασίας ενός προϊόντος συνοδεύεται από μείωση 8,7% στην τιμή ανά θερμίδα!

Η ασυμμετρία αυτή είναι ιδιαίτερα επώδυνη για τους χαμηλόμισθους. Σύμφωνα με την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, το φτωχότερο 20% του ελληνικού πληθυσμού δαπανά 33,8% του προϋπολογισμού του σε είδη διατροφής, έναντι μόλις 12,7% για το πλουσιότερο 20%. Όταν στις τρέχουσες τιμές το μοσχάρι ανατιμάται κατά 25,6%, τα φρούτα κατά 13,5%, το αρνί και κατσίκι κατά 12,1% και τα ψάρια κατά 5,4% σε ετήσια βάση (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, Φεβρουάριος 2026), ο καταναλωτής που μετρά τις ημέρες μέχρι το τέλος του μήνα στρέφεται μαθηματικά σε λύσεις που χορταίνουν φθηνά, αλλά θρέφουν ελλιπώς.

Ολόκληρα νοικοκυρά αναπροσαρμόζουν τις διατροφικές τους συνήθειες. Η βιομηχανία τροφίμων, πιεσμένη και η ίδια από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες υποβαθμίζει σταδιακά την ποιότητα των πρώτων υλών, διατηρώντας τη συσκευασία και την τιμή ραφιού φαινομενικά σταθερές. Στην ελληνική αγορά, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το ελαιόλαδο, παρά την υποχώρηση της τιμής του κατά 27,4% σε ετήσια βάση μετά την υπερβολική εκτόξευσή της, παραμένει «πολυτέλεια» για τη μαζική βιομηχανική παραγωγή και μπορεί να αντικαθίσταται από φοινικέλαιο και ηλιέλαιο σε αρτοσκευάσματα, σάλτσες και τυποποιημένα γεύματα, τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά υποχωρούν υπέρ φυτικών με βάση τη σόγια ή τη βρώμη, που εμφανίζονται φθηνότερα ανά κιλό αλλά με σημαντικά χαμηλότερη διατροφική αξία και αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και στην αγορά των διαφόρων κρεατοσκευασμάτων.

Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν που μπορεί να μοιάζει γνωστό, ωστόσο η διατροφική του αξία είναι υποπολλαπλάσια και το κόστος αυτής της «φθηνής» διατροφής δεν εξαφανίζεται, απλώς μετατίθεται από το ράφι του σούπερ μάρκετ στο μελλοντικό σύστημα υγείας… υπό τη μορφή δαπανών νοσηλείας για παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα αυτής της οικονομικής δυναμικής είναι ότι η υγιεινή διατροφή μετατρέπεται σταδιακά σε ταξικό χαρακτηριστικό. Η κατανάλωση φρέσκων, ανεπεξέργαστων προϊόντων τοπικής παραγωγής γίνεται «προνόμιο» των οικονομικά εύρωστων, ενώ η ευρύτερη κοινωνία οδηγείται σε διατροφική σύγκλιση με τα δυτικά πρότυπα. Η εικόνα ήδη αποτυπώνεται στους δείκτες: σύμφωνα με ανάλυση οικιακών αγορών το 2025, τα UPF αντιπροσωπεύουν το 13,7% των αγορών νοικοκυριών στην Ελλάδα – ποσοστό χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αλλά με σαφή αυξητική τάση.

Παράλληλα, η σοβαρή υλική στέρηση των παιδιών 0-17 ετών αυξήθηκε από 13,9% το 2024 σε 15,9% το 2025 (ΕΛΣΤΑΤ, SILC 2025), σηματοδοτώντας ότι η διατροφική υποβάθμιση πλήττει πρώτη και κυρίως την επόμενη γενιά. Το διατροφικό αυτό χάσμα δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα, αλλά αναπτυξιακό. Μια κοινωνία με υποβαθμισμένο διατροφικό προφίλ μεταφέρει το κόστος της στο μέλλον, μέσω αυξημένης νοσηρότητας και μειωμένης παραγωγικότητας.

Η λύση δεν μπορεί να εξαντλείται στην επιδοματική πολιτική, η στόχευση πρέπει να μετατοπιστεί από το «έκτακτο επίδομα» στη δομική μείωση του κόστους των νωπών προϊόντων, μέσω αναδιάρθρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιορισμού του εμπορικού περιθωρίου στο βασικό καλάθι και επιβράβευσης των των παραγωγών που με τα προϊόντα τους απευθύνονται απευθείας στον τελικό καταναλωτή (συμβολαιακή γεωργία, αγορές παραγωγών), που εκτός των άλλων δεν συνθλίβεται το εισόδημα του παραγωγού.

Η πτώση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος δεν στραγγαλίζει μόνο την αγορά αλλά «αδειάζει» το περιεχόμενο των θρεπτικών συστατικών στο πιάτο μας. Όταν το 33,8% του προϋπολογισμού των φτωχότερων νοικοκυριών δαπανάται σε τρόφιμα ενώ το μοσχάρι ακριβαίνει κατά 25,6%, η μετάβαση από το «φυσικό» στο «βιομηχανοποιημένο» δεν αποτελεί επιλογή γεύσης, αλλά οικονομική αναγκαιότητα που οδηγεί σε υποβαθμισμένη διατροφική πραγματικότητα.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα του ελληνικού agribusiness δεν είναι μόνο η παραγωγή τροφής… είναι η παραγωγή προσιτής ποιότητας τροφίμων για τα εκατομμύρια νοικοκυριά της χώρας, πριν το κόστος της φθηνής θερμίδας εμφανιστεί ως πολλαπλάσιο κόστος στις νοσηλευτικές δαπάνες του ΕΣΥ.

