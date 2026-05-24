Νέα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο - 11 οι νεκροί της χθεσινής επιδρομής

Νέα ισραηλινά πλήγματα, εν μέρει προαναγγελθέντα, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Λίβανο, την επομένη μιας επιδρομής που στοίχισε τη ζωή σε ένδεκα ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, το οποίο κατήγγειλε μια «σφαγή», έξι γυναίκες και ένα παιδί περιλαμβάνονται στους 11 ανθρώπους που σκοτώθηκαν χθες, Σάββατο, στην περιφέρεια της Ναμπατίγια, στο νότο. Το ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε επίσης εννέα τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιχειρεί εναντίον αυτών που εμφανίζει ως στόχους της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου και πρόσφατα παρατάθηκε για εβδομάδες.

Το λιβανικό σιιτικό κίνημα συνεχίζει κι αυτό τις επιθέσεις του εναντίον ισραηλινών στόχων στο νότιο Λίβανο και στην άλλη πλευρά των συνόρων. Σήμερα εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούν σε λιβανικό έδαφος.

Ένα μέρος των σημερινών ισραηλινών επιδρομών, που πραγματοποιήθηκαν στο νότιο Λίβανο και στην Μπεκάα (ανατολικά), έλαβαν χώρα αφού το Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθούν 11 χωριά σ' αυτές τις δύο περιφέρειες.

Ο αραβόφωνος ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Αβισάι Αντράι είχε δηλώσει πως ο στρατός είναι «υποχρεωμένος να δράσει με ισχύ» εναντίον της Χεζμπολάχ «υπό το φως της παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύννεφα πυκνού καπνού να υψώνονται έπειτα από πλήγματα στη Ναμπατίγια και στη Ζαουτάρ ελ-Σαρκιγέ στο νότο. Η λιβανική υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα το πρωί ότι το κέντρο της στη Ναμπατίγια καταστράφηκε από ισραηλινό πλήγμα μέσα στη νύκτα.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε προσωπικό του οργανισμού αυτού να ανακτά υλικό και να χρησιμοποιεί ένα φορείο για να πάρει φιάλες οξυγόνου μέσα από τα συντρίμμια του κέντρου.

Ο ισραηλινός στρατός δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει αυτό το πλήγμα. Βάσει των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ενεργεί σε νόμιμη άμυνα μέσα στη γειτονική χώρα.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χάσαν Φαντλάλα, στον οποίο επιβλήθηκαν αυτή την εβδομάδα κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν εξαρτά μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες από «το να σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο».

«Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μόνο στο Ιράν, αλλά σε όλη την περιοχή, ιδιαίτερα στο Λίβανο», δήλωσε ο Φαντλάλα. Οι λιβανικές αρχές άρχισαν πρόσφατα ιστορικές απ'ευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται σ' αυτές τις συζητήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ