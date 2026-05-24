Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν συμβιβάζεται για την τιμή της χώρας

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν συμβιβάζεται για την τιμή της χώρας
Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του είναι «έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα», μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το BBC, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου, όπως διατυπώθηκαν σε μια ανάρτησή του στο Telegram: «Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ… είχαμε δηλώσει, και το επαναλαμβάνουμε τώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα».

Όμως, ο Ιρανός πρόεδρος επισήμανε πως «η διαπραγματευτική ομάδα μας δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

